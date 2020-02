Kanoista na běžkách. Fuksa konkuruje na Jizerské padesátce nejlepším, letos bude startovat již potřetí

O víkendu se uskuteční již 53. ročník slavné Jizerské padesátky. Na start hlavního závodu v běhu na lyžích se v neděli postaví i rychlostní kanoista Martin Fuksa, který v bílé stopě trénuje fyzickou kondici na blížící se olympijské hry v Tokiu. Dvojnásobný mistr světa bude v Bedřichově obhajovat velmi dobrý výsledek z loňska, kdy na trati zvládl konkurovat nejlepším. Praha 16:05 6. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kanoista Martin Fuksa na trati Jizerské padesátky v loňském roce | Zdroj: Web Jizerské 50

Martin Fuksa zařazuje běžky do přípravy na sezonu pravidelně a ani účast na Jizerské padesátce není pro nymburského rodáka novinkou. Hlavní závod pojede už potřetí a loni dokonce v konkurenci více než čtyř a půl tisíce soupeřů skončil na výborném 57. místě. Jen pro představu, do cíle dojel Fuksa o 12 sekund rychleji než Jakub Gräf, ještě donedávna člen reprezentačního A-týmu v běhu na lyžích.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kanoista Fuksa zvládá konkurovat nejlepším také na běžkách

„Je to asi tréninkem. Loni jsem naběžkoval přibližně 900 kilometrů. Dělám i jiný trénink, a ten mi v tom určitě pomohl. Mám silný vršek těla a Jizerská padesátka se jezdí soupaží, což mi hodně pomáhá,“ říká Martin Fuksa, který by chtěl letos své maximum v závodě ještě vylepšit.

Elitní kanoista si přitom zpočátku k běžkám jen těžko hledal cestu. Do Jizerských hor jezdil s rodinou pravidelně už od dětství. Začátky na lyžích si ale podle svých slov příliš neužíval.

„Pamatuji si, že mě to hrozně nebavilo. Zlomilo se to až asi před pěti lety, kdy jsme začali spolupracovat s Radimem Nyčem. To on mi dal všechno vybavení a běžky mi začal i mazat, bylo to úplně něco jiného. Od té doby mě to vážně chytilo. Vždycky jsem se trápil, vůbec to nejelo a štvalo mě to. Teď je to vážně super,“ pochvaluje si Fuksa spolupráci s Radimem Nyčem, bývalým reprezentantem v běhu na lyžích, který má doma bronz ze štafety z Olympijských her v Calgary v roce 1988.

Před několika dny se Fuksa vrátil ze zhruba měsíčního soustředění v Bulharsku, kde nabíral fyzickou kondici především právě na běžkách.

„Tam je to občas docela punk. Někdy jezdíme po rozbořené silnici, jindy zase jen v kolejích od aut. Kolikrát to jsou hodně těžké podmínky,“ přibližuje svou lyžařskou zkušenost z Bulharska rychlostní kanoista Martin Fuksa, se kterým si letos Jizerskou 50 zajede i jeho mladší bratr Petr.