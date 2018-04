Běžec na lyžích Martin Jakš ukončil v 31 letech kariéru, olympijský medailista se chce věnovat rodině

Běžec na lyžích Martin Jakš se rozhodl ukončit aktivní kariéru. Jednatřicetiletý olympijský medailista z Vancouveru a mistr světa do 23 let se chce více věnovat rodině. „Už před sezonou jsem to měl trochu v hlavě, ale finální rozhodnutí jsem nechával až na jaro,“ uvedl Jakš na webu Českého svazu lyžařů.

Praha 11:46 20. 4. 2018 (Aktualizováno: 12:04 20. 4. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít