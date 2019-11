Dubovská po životním závodě: Rok nebo dva jsem se trápila, úplně jsme změnili přípravu i tréninky

Slalomářka Martina Dubovská zajela ve finském Levi devátý nejrychlejší čas a suverénně si vylepšila nejlepší výsledek kariéry v závodě Světového poháru. „Udržet pozici po prvním kole byla výzva, ale takové situace mám ráda. Brala jsem to tak, jako kdyby to bylo další první kolo a soustředila jsem se pouze na jízdu,“ popsala Radiožurnálu sedmadvacetiletá slalomářka. Levi 16:23 23. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martina Dubovská po svém životním závodě ve finském Levi | Foto: Alessandro Trovati | Zdroj: ČTK/AP

Po prvním kole jste byla i s vysokým startovním číslem desátá. Věřila jste, že udržíte pozici i v kole druhém?

Byla to pro mě výzva, ale takové situace mám ráda. Brala jsem to tak, jako kdyby to bylo další první kolo a soustředila jsem se pouze na jízdu, a abych byla dole co nejrychleji. Zvládla jsem to a jsem za to ráda.

V jakém stavu byla trať, když jste se dostala na svah?

Trať byla perfektní. Nahoře byly trochu rýhy, ale jinak byla úžasná. Trať stavěl trenér Mikaely Shiffrinové, se kterým jsem i jeden den trénovala, takže jsem věděla, jak by zhruba mohla vypadat. Sedlo mi to.

Vaším dosavadním maximem bylo 18. místo ze Semmeringu z roku 2016. Čím to, že jste najednou zajela takový výsledek?

Není to zničehonic. Rok nebo dva jsem se trápila, změnila jsem trenéra. Momentálně mě vede Andrej Prevužňák, kterého můj otec jako mladého trénoval, takže se známe odmalička.

Znovu s námi začal spolupracovat i můj otec a úplně jsme změnili přípravu i tréninky. Začala jsem více pracovat na svých slabých stránkách. Po dvou letech jsem se vrátila ke kondičnímu trenérovi a celá příprava je zaměřená hlavně na mě, abych se cítila dobře. I v týmu máme pohodu.

Jaký je váš další program?

Ještě dnes si musíme sbalit věci a hned se přesouváme do Vídně, odkud odletíme do Spojených států. Moc času na oslavy tedy nebude, možná si dáme jedno pivo na letišti, ale to je tak všechno. Musíme hlavně zregenerovat do dalšího víkendu, kdy už jsou v Americe další závody.

Kolik jste už teď, hodinu po závodě, dostala gratulací?

Strašně moc. Chtěla jsem zavolat hlavně domů, jestli jsou šťastní. Hlavně po takové době, kdy jsem se opravdu trápila. Uvidíme, jak to teď půjde, budu se snažit pokračovat v takových výsledcích.