Poučit se a víc se zaměřit na druhou jízdu, plánuje Dubovská před dalším závodem ve Špindlerově Mlýně

Americká lyžařka Mikaella Shiffrinová vyhrála 85. závod světového poháru v kariéře. Ve Špindlerově Mlýně ovládla slalom a chybí jí jedna výhra k vyrovnání absolutního rekordu Ingemara Stenmarka v počtu vítězství v závodech elitního seriálu. Češka Martina Dubovská dojela na 21. místě a v cíli pak poskytla Radiožurnálu Sport rozhovor. Špindlerův Mlýn 18:38 28. ledna 2023

Bude to určitě nejlepší výsledek v tomhle areálu. Jak ho hodnotíte?

Jsem šťastná, že se mi podařilo dostat do druhého kola po té první jízdě, ale nebyl to z mé strany ideální výkon. Mám na čem pracovat, tak doufám, že v neděli to bude lepší. Dodalo mi to sebevědomí, že jsem v cíli a už se to bude jen zlepšovat.

Největší chyba byla až v tom závěrečném úseku? Jak jste to viděla vy?

Ano, ten poslední úsek v prvním kole jsem šla úplně nejhůř, takže na tom musím zapracovat, abych udržela rytmus v poslední části.

Jak jste se dokázala před druhým kolem zmobilizovat? Byla jste hodně soustředěná?

Hlavně jsem byla šťastná, že mám možnost druhé kolo jet, a snažila se jet naplno. Druhé kolo bylo o hodně lepší.

Atmosféra je tady úplně elektrizující?

Fanoušci jsou skvělí, výborně nás podporují a jsme jim vděční, že nám přišli fandit.

Co k tomu nedělnímu závodu? Co bude potřeba udělat?

Poučit se hlavně z dnešního dne a více se zaměřit na druhou jízdu, aby byla ještě lepší a rychlejší. Záleží ale, jak to bude postavené, protože tohle bylo celkem rovně.

A to vám vyhovovalo?

Ne.

A co vás čeká v následujících hodinách?

Trochu odpočinek a zase se připravovat na zítra.