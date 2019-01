Martina to převezme, věří rychlobruslařský kouč Novák. Sáblíková ale chce trénovat na domácí dráze

Martina Sáblíková a Petr Novák, dvě ikony českého rychlobruslení. První je závodnice, která 13 let nepřetržitě vozí medaile z velkých akcí, druhý je trenér, který Sáblíkovou k úspěchům dovedl. Jenže co se stane, až oba skončí?

„Ani u jednoho to rána nebude. Zase se najde někdo, kdo to potáhne dál,“ věří podle Radiožurnálu Petr Novák.

Ale Martina Sáblíková je přesvědčena, že právě konec trenérské kariéry jejího kouče bude tím větším problémem. „Petr je výborný trenér. Rozumí tomu jako nikdo a nevím, jak to bude vypadat, až jednou trénovat nebude,“ přemýšlí trojnásobná olympijská vítězka.

V tom má kouč jasno: „Martina to převezme.“ Sáblíková si sice zkouší roli trenéra a u rychlobruslení chce zůstat i po konci aktivní kariéry, jenže sebe v klíčové roli nečeká.

„Ráda bych u toho sportu chtěla zůstat, ale nedokážu si představit, že bych celý život jezdila do zahraničí tolik jako teď,“ odmítá neustálé cestování.

A znovu tak otevírá otázku stavby rychlobruslařské dráhy v Česku. „To by bylo něco úplně jiného. Kdybychom měli dráhu doma, vyřešilo by to spoustu věcí. V tu chvíli by se dalo uvažovat daleko reálněji,“ přiznává Sáblíková.

Jenže o výstavbě rychlobruslařské dráhy v Česku se mluví víc než deset let, ale stavět se nikdy nezačalo.

„Věřím, že se nám podaří postavit rychlobruslařskou dráhu, takže nás budou stovky nebo i tisíce. A další Sáblíkové budou a máme je mezi mladými. Našlápnuto máme dobře,“ říká Petr Novák a připomíná úspěchy malých českých rychlobruslařů, kteří v žákovských kategoriích patří mezi nejlepší na světě.