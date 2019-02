Trenér Novák, masérka, fyzioterapeut a ‚obvoďák‘. Jaroslav Grodl pomáhá Sáblíkové na velkých akcích

Lékaři u špičkových sportovců jsou většinou chirurgové, ortopedi nebo internisti. O Martinu Sáblíkovou, která už třináct let vozí z velkých akcí medaile, se ale kromě dalších členů týmu stará i praktický lékař. Proč je právě „obvoďák“ z Poličky součástí týmu nejlepší české rychlobruslařky? Inzell 17:01 10. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martina Sáblíková se svým lékařem Jaroslavem Grodlem | Foto: Petr Kadeřábek

„Užívám si pocit, že mě nebolí záda, koleno a na ledě jedu prakticky bez bolesti. Samozřejmě mě bolí nohy, ale s tím člověk nějak počítá. Z tohohle faktoru mě nic neomezuje. Jsem hrozně ráda, že mám z jízdy zase radost a že mě rychlobruslení baví,“ vypráví Martina Sáblíková.

Velkou zásluhu na tom, že rychlobruslařku nic nebolí a na ledě jí to znovu baví, má její realizační tým. Jeho členem je - kromě masérky a fyzioterapeuta - také lékař. Pokud se ptáte na jeho aprobaci, asi budete překvapeni. Není ani ortoped, chirurg či internista, jak byste asi u lékaře starajícího se o sportovce čekali. Jaroslav Grodl je praktickým lékařem z Poličky.

„Byl to nápad Petra Nováka. Chtěl mít k sobě lékaře, který zvládne běžné problémy typu průjem, zvracení, nachlazení… což je práce, kterou praktik dělá dnes a denně. Z tohohle pohledu se v tom vyzná nejlépe,“ popisuje pro Radiožurnál sám lékař.

Přesto se ale Jaroslav Grodl - když kývnul na nabídku Petra Nováka - dostatečně na práci týmového lékaře připravil.

„Přiznám se, že jsem si musel doplnit poznatky o sportovní medicíně a o tom, jak je rychlobruslař zatěžovaný a přetěžovaný, abych věděl, co mě bude čekat,“ vypráví Grodl.

A jaká je Martina Sábliková pacientka?

„Martina konkrétně je pacient, se kterým se musí hodně diskutovat. Je to pacient, který se hodně ptá, hodně chce vědět, co se bude dělat, proč se to bude dělat, jestli je to nezbytně nutné. Ale v případě, že se na nějakém postupu dohodneme, tak ho dodržuje.“

Martinu Sáblíkovou si Jaroslav Grodl ale neoblíbil jen jako pacientku. Poznal totiž, že i přes třináct let na výsluní světového sportu a řadu úspěchů, zůstala Martina pořád obyčejnou holkou z Vysočiny.

„Ani mě to nepřekvapilo. Spíš jsem to čekal, protože se potkávám s velikány v tom svém oboru a mám zkušenost s tím, že čím je člověk větší velikán, tím méně potřebuje zvedat ego. Já bych řekl dvě slova: absolutní profesionál a velká pokora,“ uzavírá povídání Jaroslav Grodl, lékař dnes už devatenácti násobné mistryně světa.