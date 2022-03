Sáblíková pokračuje v kariéře. ‚Nebudu moc plánovat dopředu,‘ říká trojnásobná olympijská vítězka

Na začátku sezony překonala nepříjemné zranění, a pak se rozjela ke skvělým výkonům, které gradovaly pódiovým umístěním ve finále Světového poháru a především bronzem na olympiádě v Pekingu.

‚Jen když to vyslovím, tak cítím prázdnotu.‘ Sáblíková konec kariéry prozatím odkládá Číst článek

A právě výkony z posledních měsíců přesvědčily trojnásobnou olympijskou vítězku Martinu Sáblíkovou, aby ve své veleúspěšné kariéře pokračovala dál, třeba až do dalších olympijských her.

Bronzová medaile na zimních olympijských hrách v Pekingu a třetí místo ve finálovém závodě Světového poháru. Hlavně tyto výkony přesvědčily Martinu Sáblíkovou, aby na otázku, jestli bude pokračovat ve své kariéře dál odpověděla stručně a jasně.

„Když už jsem se rozhodla pokračovat, tak bych samozřejmě byla ráda, kdyby to bylo až do olympiády, ale čtyři roky jsou dlouhá doba. Mně je 34, takže to budu brát postupně, kousek po kousku a nebudu moc plánovat dopředu. Teď žiju z těch posledních dvou závodů, který se mi neuvěřitelně povedly, hrozně mě to bavilo a nakoplo mě to. Srovnala jsem se technicky i psychicky bych řekla,“ vysvětlila pro Radiožurnál své rozhodnutí.

Další olympiáda?

Na jak dlouho si kariéru prodlouží, zatím není jasné - není ale vyloučená ani účast na další olympiádě, v roce 2026 v Itálii.

O tom, že bude pokračovat dál, se rozhodla sama ve středu večer. Neprozradila to ani svému trenérovi Petrovi Novákovi, se kterým chce spolupracovat i ve zbytku kariéry.

„Provází mě celou mojí sportovní kariéru, takže nemám důvod nic měnit. Vzhledem k tomu, že se zajely ty časy, který se zajely, tak nám to funguje a mělo by to pokračovat i dál,“ řekla Sábliková, která navzdory desítkám medailí ze světových šampionátů či olympijských her má stále motivaci pokračovat.