Dojatá Sáblíková se loučí se závody v Nizozemsku. Velké naděje vkládá do rychlobruslaře Jílka

Světový pohár v rychlobruslení české výpravě medaile nepřinesl. I tak se ale dá mluvit o úspěchu. Nikola Zdráhalová se po dlouhé pauze vrátila do elitní desítky, stejně tak teprve osmnáctiletý Metoděj Jílek. Ten má podle Martiny Sáblíkové před sebou úspěšnou kariéru. Heerenveen 23:00 3. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rychlobruslaři Metoděj Jílek a Martina Sáblíková | Foto: Mária Sváčková / CNC | Zdroj: Profimedia

V nizozemském Heerenveenu skončilo finále Světového poháru v rychlobruslení. I přesto, že stálice Martina Sáblíková tentokrát na medaili nedosáhla, užívala si při závodech největších ovací.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž z nizozemského Heerenveenu

Už jen představení české rychlobruslařské legendy zabralo před startem moderátorovi hodně času, když četl všechny její dosavadní úspěchy. Včetně tří zlatých medailí z olympiády.

„Hezky se to poslouchá. Ale když to člověk slyší a ví, že příští sezonu končí, tak je to pro mě hrozně emotivní. Konec kariéry se blíží a s tím vším, co mám za sebou, je složitější tohle poslouchat. Na druhou stranu startovat tady před diváky a obrovským aplausem je pro mě čest,“ pochvalovala si dojatá Sáblíková.

Na stupně vítězů se tentokrát nedokázala probojovat. Její nejoblíbenější trať na pět kilometrů se v Nizozemsku nejela a na méně oblíbené tříkilometrové skončila sedmá. V celkovém pořadí Světového poháru obsadila na dlouhých tratích páté místo.

Na takové příčky se teprve propracovává osmnáctiletý Metoděj Jílek, pro kterého to bylo první finále Světového poháru mezi dospělými a hned dokázal v divizi B vyhrát závod na 1500 metrů i s hromadným startem.

Sablíková nešetří chválou

„Pořád to je v divizi B, takže z toho žádný velký úspěch nevidím. Ale náladu mi to zlepšilo a jsem rád, že se mi to povedlo,“ říká skromně Jílek, největší český rychlobruslařský talent současnosti.

„On je unikát. Zlepšuje se den ode dne. V hlavě to má srovnané a všemu dává maximum. Ví, co chce, a jde si za tím. Můžeme se jen těšit na to, co předvede další sezonu,“ mluví o Jílkovi v superlativech Sáblíková.

1:29 Bude to zkušenost, na kterou dlouho nezapomenu, těší se rychlobruslař Jílek před startem na 5000 metrů Číst článek

Právě na její úspěchy by chtěl Jílek začít od příští sezony navazovat. „Na takovou špičku jako Martina bych se určitě chtěl dostat. Do příští sezony budu dřít co nejvíc to půjde, abych zajel co nejlepší výsledek. Uvidíme,“ zamýšlí se.

Ještě jedno milé překvapení kromě Jílka zažili v uplynulé sezony Světového poháru čeští fanoušci. Po dvou letech se po psychické únavě vrátila na ovály Nikola Zdráhalová a překvapila tím, že se hned probojovala ve všech svých disciplínách na hranici elitní desítky.

„Dvě sezony, co jsem nestartovala, byly těžké. Nevěděla jsem, jestli se vracet, nebo si hledat jinou práci, ale nakonec to dopadlo takhle. Sama jsem překvapená a abych pravdu řekla, tak nevím, co se stalo,“ kroutí hlavou Zdráhalová.

Tu stejně jako Sáblíkovou a Jílka ještě čeká závěr sezony, kterým bude od 13. března mistrovství světa v norském Hamaru.