‚Budu prožívat jako vždycky.‘ Sáblíkovou čeká na mistrovství světa závod na pět kilometrů

Martina Sáblíková dnes pojede už o svůj devatenáctý titul mistryně světa. Na šampionátu v Inzellu jí čeká závod na pět kilometrů. Z role favoritky ale nervózní před startem není. Psychickou pohodu jí přinesl čtvrteční triumf na trati tři tisíce metrů Inzell / Německo 6:58 9. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martina Sáblíková při mistrovství světa v německém Inzellu | Foto: Matthias Schrader | Zdroj: ČTK/AP

„Nálada a psychická pohoda je úplně jiná. Pracujeme se s tím úplně jinak, než kdyby byl člověk nešťastný. Samozřejmě že budu zase nervózní, že to na mě zase padne a že to budu prožívat jako vždycky,“ říká před sobotním závodem Radiožurnálu Martina Sáblíková.

Znovu zlatá Sáblíková. Česká rychlobruslařka vyhrála závod na mistrovství světa na tři kilometry Číst článek

Česká rychlobruslařka na pětikilometrové trati od roku 2007 brala na světových šampionátech a olympijských hrách vždy zlato. Pouze s výjimkou loňského stříbrného závodu z Pchjongčchangu.

Tam se musela sklonit před Nizozemku Esmee Visserovou, která bude její největší soupeřkou i v Inzellu, ale nebude podle výsledků v letošní sezóně jedinou

„Je tam i Kleibeuker, která nestartovala na trojce a připravuje se speciálně na pětku. Taky určitě obě dvě Kanaďanky a Vorodina, která předvedla výbornou trojku. Uvidíme, kdo překvapí,“ vypočítává své soupeřky Sáblíková.

Jenže česká rychlobruslařka má v Inzellu fantastickou formu. Je zdravá, plná sil a technicky takřka dokonalá. Navíc má jednu velkou výhodu, dokáže se i při závodu odreagovat, třeba tím, že si během jízdy zpívá

„Většinou zpívám to, co mám zrovna za nějaký oblíbený hit. Někdy, když hrají dobře na dráze, tak se mi stane, že se zaposlouchám do té melodie. Někdy si to člověk protrpí od začátku do konce a někdy mu to uteče prostě samo,“ popisuje Sáblíková, která nastoupí k závodu krátce před 14 hodinou v poslední šesté rozjížďce proti Kanaďance Blondinové.