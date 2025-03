Jsem jako Merckx a Cavendish, smála se Sáblíková s další medailí. Trenér Novák připomíná další závod

Martina Sáblíková i na svém posledním mistrovství světa na jednotlivých tratích získala medaili. Po stříbrném závodě na tři kilometry přirovnala sama sebe v žertu ke dvěma cyklistickým legendám.

„Co k tomu říct? Neříkám, že je to vítězství, ale jsem jako Eddy Merckx a Mark Cavendish, kteří mají 35 vítězství,“ připomněla.

Jenže ani jeden z nich nedokázal sbírat medaile tak dlouho jako ona. Navíc na svém posledním šampionátu na jednotlivých tratích zajela celou trať s obrovskou lehkostí. Když prolétla cílem své jízdy, okamžitě se rozzářila.

Pak ale musela ještě čekat, jestli ji ze stupňů vítězů nesesadí čtyři závodnice, které měly ještě jízdu před sebou.

„Doufala jsem v to, že to dopadne dobře, a modlila se, držela vše, co jsem mohla. Super, jsem ráda za ni, že se jí to takto povedlo,“ zářila Nikola Zdráhalová, která se vešla poprvé v kariéře na šampionátu do elitní desítky.

Ještě další závod

Martinu Sáblíkovou překonala jen Nizozemka Joy Beuneová, a to o pouhých 18 setin sekundy. A česká rychlobruslařka mohla začít slavit.

„Já k tomu řeknu jediné: od roku 2007 se nestalo, že by nepřivezla medaili a nestane se to ani tentokrát. Pětatřicátá medaile. A to má před sebou ještě pětku,“ říká trenér Petr Novák.

Pětku, tedy závod 5000 metrů, čeká Martinu Sáblíkovou v sobotu a v něm může slavné cyklisty překonat.