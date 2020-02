‚Chci sebe i okolí přesvědčit, že na to ještě mám.‘ Sáblíková získala na MS už 21 zlatých medailí

Rychlobruslařka Martina Sáblíková je mistryní světa v tříkilometrovém závodě. Česká závodnice zvítězila v americkém Salt Lake City a získala svou 21. zlatou medaili ze světových šampionátů. Celou sbírku přitom začala právě na olympijském oválu v Utahu a v rozhovoru pro Radiožurnál prozradila, jak zápasí s nervozitou. Salt Lake City 10:02 14. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martina Sáblíková | Zdroj: Profimedia

Rychlobruslařka Martina Sáblíková i nadále vládne tříkilometrové trati. Na mistrovství světa v Salt Lake City obhájila loňský titul.

„Zní to až neuvěřitelně, tady to bylo poprvé, když jsem získala zlato na tři kilometry. Je to zvláštní pocit, že se mi to po 13 letech podařilo znovu,“ popsala své pocity Radiožurnálu Sáblíková.

Stejně jako tehdy a vlastně svou celou kariéru, dokázala Martina Sáblíková porazit soupeřky v posledních dvou kolech. Před závodem byla nervózní, ale celé to z ní spadlo přibližně v polovině programu, když viděla výkon nakonec 14. Nikoly Zdráhalové.

„To pro mě bylo takové hezké a uklidňující, když si Niki zajela osobák. Říkala jsem si, že když zajela svůj nejlepší čas, tak na tom nemůžu být špatně, protože trénujeme spolu.“

Sama sobě soupeřem

Zlato získala Sáblíková o 67 setin sekundy před Nizozemkou Achtereechteovou a svým způsobem si na sebe vytvořila ještě větší tlak na příště. Čím víc medailí má, tím od sebe očekává.

„Jedna věc je, že si člověk nemusí nic dokazovat. Na druhou stranu nechci nikoho zklamat, ani sama sebe. Chci sebe i okolí přesvědčit, že na to ještě mám, že se mnou musí všichni počítat. Dokážu se sama znervóznit víc, než by bylo potřeba, ale taková prostě jsem a všichni mě tak znají,“ vysvětlila dvaatřicetiletá závodnice.

A tudíž okolí tuší, jak se bude cítit Martina Sáblíková v sobotu, kdy bude tady na olympijském oválu obhajovat zlatou medaili v pětikilometrovém závodě.

Martina Sáblíková po triumfu na mistrovství světa v Salt Lake City:

