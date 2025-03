Odešla jsem se ctí, říká rychlobruslařka Sáblíková. I s horečkou skončila pátá

Martina Sáblíková nemusela do závodu na své oblíbené pětikilometrové trati vůbec nastoupit. Česká šampionka totiž v norském Hamaru bojuje s horečkou. Nakonec se ale i přes zhoršený zdravotní stav rozhodla na trati zabojovat.

„My jsme se rozhodovali ještě dvě hodiny před závodem, jestli má jít na start, nebo ne. Přišla za mnou, že má horečku. Ale řekla, že kvůli divákům dneska nastoupí. Na jízdě bylo vidět, že nepodává svůj normální výkon. Na druhou stranou, skončila pátá a diváci to ocenili,“ prozradil po závadu trenér Petr Novák.

Sáblíková pak po své jízdě objížděla tribuny a diváci jí tleskali ve stoje. Ještě na dráze v bruslích k ní přispěchala Italka Francesca Lollobrigida a radostně ji objala.

„Jsem hrozně ráda i za Francesku, protože je to moje kamarádka. Když jsem šla na start, tak se mě ještě ptala, jak pojedu. Řekla jsem jí, že nevím, ale že jí můžu slíbit jedno - rozjedu to, a pak je to na ní. Já neměla na co čekat. Věděla jsem, že pojedu, a potom umřu. Možná proto za mnou v cíli tak přiběhla. Věděla, že jsem jela prakticky pro ni,“ říkala Martina Sáblíková.

Pro čtyřiatřicetiletou Italku to byla první medaile z pětikilometrové trati a hned zlatá. Se Sáblíkovou dokonce dvě sezony trénovala a možná právě v Hamaru se jejich přátelství přetavilo v italský titul.

Odejít se ctí

„Je to moje opravdu dobrá kamarádka. Mluvily jsme spolu před závodem a ona mi řekla, že neví, jestli to vydrží. Ať zůstanu na začátku s ní, že mi pomůže. A pak neví, jak pojede. Vím, že když jedu s ní, že mi může dát to nejlepší ze sebe. A zase naopak, já jí můžu dát to nejlepší ze mě. Je to tak, že se pokaždé navzájem podporujeme,“ říká na adresu Martiny Sáblíkové praneteř slavné herečky Giny Lollobrigidy Francesca.

„Já jsem si splnila, co jsem chtěla. Na start jsem šla s tím, že musím odejít se ctí. A doufám, že jsem i odešla,“ říkala Martina Sáblíková po jejím posledním závodu na mistrovství světa na jednotlivých tratích v kariéře.