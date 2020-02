Jela jsem asi nejrychleji v životě. Víc jsem udělat nemohla, řekla Sáblíková po stříbru na 5000 metrech

Přibližně čtvrt hodiny vydržel nový světový rekord Martiny Sáblíkové. Česká rychlobruslařka překonala zhruba o sekundu vlastní světové maximum, jenže v poslední rozjížďce se před ni o více než dvě vteřiny dostala Ruska Natalija Voroninová. Její nový světový rekord má hodnotu 6:39,02 sekundy. S nakonec stříbrnou Martinou Sáblíkovou mluvil přímo v Salt Lake City reportér Radiožurnálu Martin Charvát. Rozhovor Salt Lake City 23:03 15. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martina Sáblíková po dojezdu. V tu chvíli se mohla radovat ze světového rekordu | Zdroj: AP/ČTK

Gratuluji ke stříbrné medaili a výbornému času, ale nestane se mockrát, že by český sportovec vytvořil v olympijské disciplíně světový rekord a nevyhrál. Jaké to je?

Zajela jsem světový rekord a osobní rekord, jela jsem asi nejrychleji v životě. Pak nastoupila Natalija Voroninová a všechno bylo úplně jinak. Vedla o tři a půl vteřiny, což je neuvěřitelné.

Zajela výborný čas, klobouk dolů před ní. Pod 6:40 jsem si vždycky přála zajet. Když jsem tam seděla, tak jsem si říkala, že to není možné, že fakt pojede pod 6:40. Musím říct, že jsem si v posledních dvou kolech na ni i zařvala, ať jede, protože to je bezvadný čas.

Takže jste ji ještě povzbuzovala, aby vás porazila a opravdu to dala?

Ono už to ani jinak dopadnout nemohlo. To by musela upadnout, aby svěťák nepřejela. Když už jsem viděla, že to může být pod 6:40, tak jsem chtěla, aby to zajela. Jet takový čas je neuvěřitelné. Jsem sportovec a vím, jaké to je zajet svěťák a pokořit nějakou hranici.

Kam až se může světový rekord na pěti kilometrech posunout? Jak moc rychlé to může být, protože jenom během tohoto závodu klesl o tři sekundy, což je z historického hlediska neskutečný rozdíl…

Je tu výborný led, navíc strašně roste konkurence – i Marina Zuevová, která jela s Voroninovou v páru, tak nade mnou do tří kilometrů také skoro vedla. Nakonec skončila čtvrtá, ale jela výborný závod. Přijde mi, že se zvyšuje výkonnost ostatních holek. Už to není o jedné o dvou, ale najednou je to takovéhle. Je to bezvadný.

'Čas 6:35 je reálný'

Za jak dlouho si myslíte, že se začne mluvit o čase 6:30?

V porovnání s tím, o kolik se teď rekord posunul, je to neuvěřitelná darda. Kdyby se měla pokořit hranice 6:30, tak by se každé kolo muselo jezdit o půl vteřiny rychleji, to je strašně moc.

Myslím si, že kdyby s takovouto jízdou měla k sobě soupeřku, která by ji mohla vyhecovat – což se těžko říká, protože to rozjela nejrychleji a měla obrovský náskok, takže by jí nikdo ani moc nepomohl – tak si myslím, že se to na 6:35 klidně může posunout.

Vzbudila jste se s tím, že jste zdravě nervózní? Jste v Salt Lake, kde se jezdí rychle a mohlo by to vyjít na rekordní čas? Minulý rekord jste zajela v Calgary, které je také vysoko položené a má podobně kvalitní dráhu…

Takhle jsem nad tím nepřemýšlela. Měla jsem výbornou soupeřku, nechtěla jsem prohrát v přímém souboji, což se podařilo. Nakonec z toho byl nový osobák, už nemůžu říkat svěťák. Jelo se mi fajn, se svojí jízdou jsem naprosto spokojená.

Mrzí vás to, že se u vás osobní rekord už nerovná světový rekord? Takhle to přece jen platilo řadu let…

Nemůžu říct, že mě to úplně mrzí. Samozřejmě že když vás po deseti letech někdo sesadí z titulu mistra světa, tak bych kecala, kdybych říkala, že to nezamrzí. Ale na druhou stranu jsem si zajela osobák a víc jsem pro to asi udělat nemohla. Posunula jsem si vlastní limit někam jinam. Jsem ale hrozně ráda, odjíždím odsud se zlatem a stříbrem. Co víc jsem si mohla přát?