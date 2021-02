Nejcennější medaile z mistrovství světa, má jasno Sáblíková po heerenveenském stříbru na trojce

„Já bych řekla, že je nejcennější. Bylo to tady hodně náročné,“ řekla Radiožurnálu po zisku své už třicáté medaile z mistrovství světa Martina Sáblíková.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Martina Sáblíková získala už svou třicátou medaili z MS. Více v příspěvku Petra Kadeřábka

Heerenveenské stříbro z tříkilometrové trati si ale necení tolik jen proto, že v sezoně byla na téhle trati v „jen“ dvakrát čtvrtá. Ani proto, že na něj dosáhla ve svém nejlepším čase na evropském oválu v kariéře, ale hlavně z toho důvodu, že se na vrchol sezony dokázala připravit po pěti týdnech pobytu v uzavřené „bublině“.

„Je to strašně zvláštní. První dva týdny byly dobré, pak se to lámalo. Počasí tu bylo hrozně depresivní, pořád pršelo. Takže člověk může ven, ale vlastně nemůže. Pak už zbývá jen hotel nebo dráha. Myslela jsem, že to bude daleko jednodušší, takhle dlouho na jednom místě jsem ještě nikdy nebyla,“ uvedla Sáblíková.

Česká rychlobruslařka musí ale ještě pár dní vydržet. V neděli jí čeká poslední závod sezony. A na pětikilometrové trati vyhlíží znovu velkou bitvu o medailové příčky

„Pojedou i holky, které trojku nejely, takže budou mít jen jeden závod. Uvidíme, bude to stejně napínavé,“ dodala.

Nedělní závod startuje ve 14.30 a Martina Sáblíková bude chtít na své nejoblíbenější trati rozšířit rekordní sbírku deseti zlatých a jedné stříbrné medaile.