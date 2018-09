Měsíc v kuse byla doma. Sáblíková vyléčila zranění, na zářijový cyklistický šampionát se nechystá

Většina z nás to má asi podobně, léto si pojí s prázdninami a dovolenou směřuje právě na červenec a srpen. Mezi výjimku ale patří profesionální sportovci. Když olympijská vítězka Martina Sáblíková trávila naposledy měsíc v kuse doma, neměla úspěšná rychlobruslařka ještě ani občanku. Až letos po dlouhých 16 letech si dopřála volnější režim. Praha 20:33 3. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martina Sáblíková se svým trenérem Novákem | Zdroj: ČTK

Pauza mezi sezonami znamená pro sportovce mimo jiné čas na reklamní aktivity. Poté, co se v pražské posilovně Na Příkopech odmítla na mikrofon vyjádřit k překvapivému konci kolegyně Erbanové, vyzkoušela si Martina Sáblíková symbolicky box.

„Bylo to bezvadný. Nevěděla jsem, co od toho očekávat a musím říct, že mě to překvapilo. Člověk se na to musí soustředit a ta energie, co z toho jde, je neuvěřitelná,“ řekla v pondělí Sáblíková novinářům.

Předešlé týdny si Martina Sáblíková opravdu užívala. Kvůli cyklistickým ambicím trávila loňské léto na kole a rychlobruslařské sezony tak neproložila potřebnou pauzou. I na únorových hrách pak bojovala se zdravím a za stříbrnou medaili se tak odměnila, pro ni neobvyklými prázdninami.

„Bylo to super, měla jsem čas na rodinu aspoň. Prakticky celý měsíc jsem byla doma, hrozně moc jsem si to užívala, chybělo mi to. Potom jsme byli týden v Řecku, kde jsem už jezdila na kole, ale bylo to takové, že jsem dopoledne jezdila na kole a odpoledne jsem se klasicky opalovala a ležela jsem.“

A Martina Sáblíková ubere i v závodním programu. I když se už cítí zdravá, vynechá zářijové cyklistické mistrovství světa. Zajímá ji až únorový světový šampionát, na který bude potřebovat brusle.