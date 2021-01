Hlavu má nastavenou na medaile. Poradila si s tím bravurně, řekl trenér Novák k bronzu Sáblíkové

„Martina si s tím poradila bravurně, má hlavu nastavenou na medaile, a to dokázala. Ukázali jsme, že rychlobruslení má pořád svojí kvalitu,“ pyšnil se pro Radiožurnál po třetím místě Martiny Sáblíkové její trenér Petr Novák.

Právě ziskem bronzu má už ve své sbírce česká rychlobruslařka už dvanáct medailí z mistrovství Evropy. To nikdo před ní nedokázal. O jeden cenný kov méně získaly takové hvězdy jako Sven Kramer, Gunda Niemannová, Claudie Pechsteinová nebo Irene Wüstová.

„Je to zase nějaká meta, další měřítko v tom, co se mi v mé rychlobruslařské kariéře podařilo dosáhnout. Je to taková třešnička na dortu, jsem opravdu hrozně ráda,“ svěřila se z Heerenveenu Sáblíková.

Její medailová sbírka ale rozhodně nemusí být zdaleka kompletní. Kvůli absenci domácí dráhy a nemožnosti cestovat kvůli pandemii měla před evropským šampionátem na rozdíl od soupeřek minimální možnost přípravy.

Teď zůstane v heerenveenské bublině a bude se tam připravovat na mistrovství světa a i na něm by za necelý měsíc ráda vystoupala na stupně vítězů.

„Pořád doufám v dobré mistrovství světa, i když musíme brát v potaz, že tohle byla Evropa. Pro mistrovství světa přibyde ještě hodně národností, které pojedou a budou dobře připravené, takže uvidíme,“ dodává Sáblíková.

Světový šampionát se pojede od 10. do 14. února a to na jednotlivých tratích.