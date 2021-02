Mohla jsem se odrážet rukama a bylo by to jedno, hodnotila výkon na pětikilometrové trati Sáblíková

„Nechci říct, že jsem naprosto spokojená, ale nemohla bych říct, že jsem nespokojená s tím, že si vezu stříbro z trojky,“ připomíná Martina Sáblíková, že na světovém šampionátu dokázala získat v závodu na tři kilometry stříbrnou medaili.

Když k tomu připočteme ještě bronz z mistrovství Evropy ve víceboji, dá se pětitýdenní pobyt v nizozemské bublině považovat za úspěšný. Už patnáctou sezónu za sebou totiž česká rychlobruslařka získala medaili z velké akce.

Po 15 letech bez medaile. Sáblíková byla na mistrovství světa na trati 5000 metrů až pátá Číst článek

„Myslím, že z ní odjedeme s dobrým pocitem z výsledků. Ale ta pětka nám teď bude ležet v hlavě,“ připomíná trenér Petr Novák páté místo z pětikilometrové trati, na které Sáblíková v minulosti dlouhá léta dominovala.

Z předchozích jedenácti šampionátů právě ze závodů na 5000 metrů získala deset zlatých a jednu stříbrnou medaili. Až letos páté místo.

„Teď ani nechci nějak hodnotit, co se vlastně stalo, protože ona formu má – to ukázala na trojce. Že je něco špatně, bylo vidět už na rozběhu,“ pozoroval Novák a Sáblíkové se nedařilo ani v dalších kolech. Ač se snažila, zrychlit prostě nedokázala.

„Ať jsem dělala, co jsem dělala, tak byly časy kol pořád stejné. Mohla jsem se odrážet třeba rukama a bylo by to úplně jedno,“ říkala naštvaně Martina Sáblíková. Zklamání ale bere už teď jako motivaci pro příští, olympijskou sezónu.