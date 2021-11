Letos to bude hodně zajímavé, myslí si Sáblíková. Českou rychlobruslařku česká tvrdý boj o olympiádu

Rychlobruslařka Martina Sáblíková vstoupí v pátek odpoledne do olympijské sezony. Od úterý se připravuje v Polsku, kde se ve Světovém poháru bude závodit do neděle. Její oblíbená pětikilometrová trať na programu není. Jak se trojnásobné olympijské šampionce vydařila příprava, ukáže na kratších tratích. Praha 12:42 12. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martina Sáblíková | Foto: Petr Kadeřábek | Zdroj: Český rozhlas

Trojnásobná olympijská šampionka v rychlobruslení Martina Sáblíková je na tom podle trenéra Petra Nováka před startem sezony s vrcholem na Hrách v Pekingu více než dobře. Sama česká reprezentantka nadšení krotí, že se ukáže až v ostrých závodech.

„Tempo, které jsem jezdila, se mi možná bude hodit, ale pak to musí jet každý sám a to je něco jiného. Uvidíme, jak to bude pak vypadat na Světových pohárech při závodě,“ řekla pro Radiožurnál Sáblíková.

Česká rychlobruslařka absolvovala část přípravy na rychlobruslařskou sezonu s italskou reprezentací a mohla tak trénovat i s muži.

Jestli ale dokáže rozjíždět ostré závody rychleji než v minulosti, napoví její časy až teď. Stejně jako jak je na tom na startu olympijské sezony konkurence.

„Jsem zvědavá, jak to bude vypadat. Někdo jede neuvěřitelně dobře, někdo zase jeden týden tak a druhý jinak. Letos to bude hodně zajímavé,“ myslí si čtyřiatřicetiletá světová rekordmanka, která poprvé startovala na zimní olympiádě v Turíně 2006.

Jestli by pro Sáblíkovou únorové hry v Pekingu mohly být poslední, neví a momentálně ani neřeší.

„Pořád neznám odpověď, samozřejmě o tom přemýšlím, ale teď se soustředím na to, co bude. Co bude po olympiádě, to se teprve uvidí,“ nepředbíhá Sáblíková.

Přestože se Martina Sáblíková bojí injekcí, očkovala se dost dopředu, aby to neohrozilo ani její přípravu na olympijskou sezonu.

„Olympiáda je sice až v únoru, ale pro nás je taková malá olympiáda už teď se tam dostat. Když si člověk uvědomí, že opravdu jede jen dvacet nejlepších na světě ty tři kilometry, tak dostat se do té dvacítky je hrozně náročné,“ myslí si sportovní univerzálka, která v létě znovu trénovala i na kole.

Rozdílná opatření

Právě na tříkilometrové trati se česká mnohonásobná mistryně světa v rychlobruslení představí v pátek na zastávce Světového poháru Polsku - v nedávno postavené hale ve městě Tomaszów Mazowiecki.

„Jak máme Světové poháry, tak jsou ta opatření docela zvláštní, protože v každé zemi je to jinak. Někde můžete do obchodu, někde si musíte jídlo obstarat sami, protože vám ho nedá ani hotel, takže to bude náročné.“ doplnila Sáblíková.

Nicméně teď u severního souseda Česka zrovna ta opatření nejpřísnější být nemají a i omezený počet diváků, by se do haly měl dostat. O výkonech nejen rychlobruslařky Martiny Sáblíkové budou informovat i stanice Radiožurnál a Radiožurnál Sport.