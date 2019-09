Sáblíková vyhrála olympiádu, mistrovství světa i Světový pohár. Domácí titul z haly jí ale ještě chybí

„Nevím, jestli milník, protože samozřejmě bych byla hodně ráda, kdyby to bylo v hale v České republice. Ale jsem hodně ráda, že se mistrovství republiky koná,“ řekla Radiožurnálu Martina Sáblíková.

Národní šampionát se v Čechách jel naposledy v roce 2009 na zamrzlém rybníku Černý. Pak už jen o čtyři roky později na otevřené dráze v polském Zakopeném. Teď se poprvé v historii uskuteční na krytém oválu a znovu to bude v Polsku na dráze v Tomaszově.

„S Poláky byla dobrá spolupráce, vyšli nám vstříc. Našli jsme termín byť na začátku sezony. Nebude to úplně ideální, protože ještě nikdo netrénoval na dlouhé dráze. Přijeli jsme sem, postavili se dva dny na led a hned budou závodit. Není to ideální, ale přece jenom uděláme mistrovství republiky,“ pochvaluje si reprezentační trenér Petr Novák.

O domácí tituly ve všech kategoriích bude soutěžit před padesát rychlobruslařů a přesto, že všichni stáli na dlouhé dráze v letošní sezóně poprvé až v Polsku, očekává trenér Novák, že si junioři zajedou limit pro Světový pohár, ostatní budou atakovat osobní rekordy a vysoké nároky má i na Martinu Sáblíkovou.

„Třeba by se Martině na trojce mohl podařit překonat rekord dráhy. Bylo by to krásné vkročení do nové sezony,“ dodává Novák.

To by znamenalo, že by Martina Sáblíková musela hned na první akci sezóny zajet závod na 3000 metrů blízko 4:15, což je sice v silách české rychlobruslařky, ale čas pro ní není priorita.

„Člověk si sice zazávodí hned takhle zkraje sezony, což vzhledem k tomu, že budeme tři dny na ledě, nemůžeme čekat žádné velké výsledky, ale zase na druhou stranu když už tady děti jsou a zazávodit si před nimi, aby nás starší viděly, tak si myslím, že pro ně je výborná motivace. Jsem hrozně ráda, že tady s nimi můžu být a nějakým způsobem jim snad pomoct,“ nadřazuje Martina Sáblíková před historicky prvním domácím šampionátem na krytém oválu pomoc malým rychlobruslařům nad své výkony a věří, že jednou jim bude moct radit i na oválu v Čechách.