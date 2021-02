Sáblíková znovu mění brusle za kolo, čeká ji virtuální závod. ‚Sama nevím, co od toho čekat,‘ říká

Má za sebou zvláštní sezonu, ale po jejím skončení nebude mít dlouho volno. Rychlobruslařka Martina Sáblíková se vydá na cyklistické závody, v současné situaci zatím na ty virtuální. V sedle tak může rychle zapomenout, že na nedávném mistrovství světa neměla po patnácti letech medaili na pětikilometrové trati. Praha 16:45 22. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martina Sáblíková během cyklistického závodu v roce 2016 | Zdroj: Profimedia

„Musím říct, že z toho byli všichni překvapení. Přišel za mnou třeba trenér Irene Schoutenové, který mě po závodě obejmul a říkal mi, že ze mě měli největší strach, ale že se zase vrátím. Spousta lidí to takhle komentovala. Možná jsem měla víc zpráv a ohlasů, než kdybych tu pětku vyhrála,“ těšily Sáblíkovou povzbudivé zprávy, které jí mohou dodat zase motivaci do další práce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou čeká cyklistická část sezony. Více v příspěvku Františka Kuny

Času na ní bude mít víc než v minulých letech, sezona skončila dříve, než je obvyklé.

„Teď bych měla mít chvíli volno, ale hýbat se musím. Pak to bude o nabíhání, najíždění na kole, udržovat se ve fyzické kondici. Navíc se bude brzy plánovat další sezona, takže jsem sama zvědavá, jestli se vůbec dostaneme na místa, na která bychom chtěli jet,“ tuší česká rychlobruslařka, a pro jaro a léto také cyklistika, že se program v příštích týdnech a nejspíš i měsících může zásadně měnit.

Co je ale jasné, že hned na začátku týdne musí na kolo, aby se připravila na novinku, která ji čeká - virtuální závod.

„Pro mě to bude zvláštní v několika ohledech. Na kole pojedu po týdenním volnu, tak snad nebudu mít velkou svalovici. Budu se muset ještě trochu projet, ale nevím, co od toho očekávat, nikdy jsem takhle nejela. Bude to pro mě samotnou překvapení.“

Kromě závodů před monitorem bude vyhlížet také reálné závody, kde se může měřit s českou elitou a připravit se na další sezonu. A po pár měsících zase půjde kolo pryč a příprava bude směřovat k rychlobruslení.

„Když vidíme, že nemůžeme pomalu opustit Českou republiku... Nějaké plány budou, ale uvidíme, jak to bude pak s realizací,“ říká Sáblíková týden po sezoně a na začátku přípravy na kole.