Bojovala jsem sama se sebou, hodnotí Sáblíková šesté místo z úvodního závodu Světového poháru

Na hodně svých úspěchů dosáhla rychlobruslařka Martina Sáblíková díky drtivému finiši. Na rozdíl od soupeřek totiž dokáže své tempo stupňovat a v posledních kolech se pak před ně ve výsledkové listině dostane. V nové olympijské sezoně to ale zatím tak úplně neplatí, což potvrdil úvodní závod Světového poháru v Polsku, kde skončila na tříkilometrové trati šestá. Tomaszów Mazowiecki 12:44 13. listopadu 2021

„Šesté místo by nebylo špatné, kdybych dvě kola před cílem nedostala takovou stopku, že jsem bojovala sama se sebou, abych vůbec dojela. Bylo to, jak kdyby mi dal někdo něco do nohou a prostě jsem nemohla. Bylo to podruhé, co se mi tohle stalo, tak mám letos s těma druhýma kolama asi nějaký problém,“ bere to zatím s humorem rychlobruslařka Martina Sáblíková.

Na nejlepší v Polsku nestačila, v závěru jí došly síly, ale ne proto, že by přepálila začátek závodu na 3000 metrů.

„Minulý rok jsem to tady rozjela rychleji než letos, ale nějak to nešlo dojet. Uvidíme, co z toho uděláme za důsledek. V Inzellu jsme trénovali hrozně moc a uvidíme, jak to bude pokračovat teď a jak to trenér vymyslí,“ zmiňuje česká rychlobruslařská legenda svého trenéra Petra Nováka, který pro to má vysvětlení - tvrdou a stále pokračující přípravu.

„Myslím, že to je tím, že trénujeme a důležité to bude až na olympiádě. Dnes bylo vidět, že nebyla technika dobrá ke konci, jela o dva kroky víc, nebyl dobře dotažený oblouček. Já vím, že to jde zlepšit a že pojede lépe. Já jsem v klidu.“

Do únorových Her v Pekingu zbývá na vyladění ještě dost závodů. A zdá se, že to bude potřeba. Protože ani konkurence nespí. Na trojce vítězná Schoutenová i druhá Kanaďanka Weidemannová totiž obě překonaly Sáblíkové rekord dráhy v Polsku.