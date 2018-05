‚Bylo svým způsobem fajn nic nedělat.‘ Sáblíková si kvůli zranění dopřála nezvyklé volno

Kdo Martinu Sáblíkovou dobře zná, ten zírá. Vždyť pro tuhle sportovní fanatičku je snad pohyb skoro důležitější než spánek nebo jídlo - jak by bez něj mohla měsíc vydržet? Pravda je taková, že kdyby nemusela, tak by se touhle pohybovou dietou netrápila.

„Byla jsem k tomu donucena zdravotními problémy s kolenem, co jsem teď měla. Ty se nějakým způsobem uklidňují, můžu nějak rozumně běhat, tak jsem docela ráda. Bylo svým způsobem fajn nic nedělat, ale už mi to chybělo,“ říká Martina Sáblíková.

A co vlastně šestinásobná olympijská medailistka dělala? „Nedělala jsem prakticky nic. Jen jsem jezdila po Česku, vždycky jsem přijela třeba někam za známými a podívala jsem se, kde co je. Na všem je něco hezkého, ale mně se to hrozně líbilo v Adršpachu. To bylo pěkné, mohla jsem se tam procházet a byla jsem tam celkem dlouho, takže jsem celkem ráda,“ říká třicetiletá rychlobruslařka.

Tohle období je už ale minulostí, teď se Martina Sáblíková znovu připravuje na novou sezonu. V té by ráda zase patřila mezi nejlepší rychlobruslařky planety, tentokrát ideálně bez zdravotních problémů, které ji pronásledovaly minulou zimu. Aby se to povedlo, tak začala i s jednou novinkou.

„Kdykoliv ráno vstanu, tak musím jít cvičit kvůli zádům. To se pro mě změnilo hodně, protože vždycky když jsem viděla mamku nebo babičku, jak se po ránu rozhýbávají, tak jsem si říkala, proč to dělají, a vůbec jsem to nechápala. Teď už jsem pochopila, že tělo opravdu stárne a jak dostává na frak, tak to potom vypadá úplně jinak,“ říká Sáblíková.

„Takové cvičení dělám třikrát čtyřikrát denně a musím říct, že to pomáhá. Doufám, že když to budu praktikovat celou sezonu, tak se ty problémy nevrátí. Ale uvidíme, až budu mít nějakou velkou zátěž,“ přemítá nedávná výletnice a teď už zase rychlobruslařka v tréninkovém zápřahu Martina Sáblíková.