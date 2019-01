České rychlobruslení po Sáblíkové? ‚Budoucnost je vynikající,‘ říká trenér Novák

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Novák, Nikola Zdráhalová a Martina Sáblíková

„Je smutné, že u nás není ani ta otevřená dráha, kde by se ty děti mohly připravovat. Ty děti totiž jsou, jen o tom lidé nevědí. Je těžké ty dětičky vyvážet do hal, kde to stojí neuvěřitelné peníze. To prostě ani nejde. Máme hodně mladých, šikovných a nadějných dětí,“ říká pro Radiožurnál další z českých reprezentantek Nikola Zdráhalová.

Podrobnější vysvětlení, s přesnými čísly hned přináší trenér Petr Novák, který o budoucnost českého rychlobruslení nemá strach: „Budoucnost je vynikající. V současné době máme ve třinácti mládežnických kategoriích zástupce v top 10 na světě. V některých dokonce vedeme světové tabulky. Myslím si, že možná ani v České republice takový sport není, ale nemůžu sledovat všechny sporty. My tu mládež máme,“ říká hrdě Novák.

Český trenér po celé republice spolupracuje s trenéry dětí a mládeže. Nejtalentovanější děti s sebou bere na soustředění reprezentace do zahraničí. Nejen proto, aby se mohly svézt na rychlobruslařském oválu, ale také, aby na vlastní oči viděly, jak trénuje Martina Sáblíková.

„Ty děti, které trénují, tak se snaží. Jsou tam, nechci říkat talenty, ale pracanti, kteří by v tom sportu opravdu chtěli něco dokázat. Hrozně bych jim to přála, ale uvidíme. Těžko říct, jak bude vypadat budoucnost. Každý rok sportovce je hrozně těžký. Můžou přijít zranění, nebo něco jiného. Může se dařit, pak se nemusí dařit. Ten sport je hrozně ošemetný. Ale přísliby v tom našem sportu jsou. Pár dětí je tam hodně šikovných,“ líčí stříbrná medailistka z právě skončeného mistrovství Evropy Sáblíková.