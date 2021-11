Měl jsem ji asi stáhnout, litoval trenér Novák. Rychlobruslařka Sáblíková nebyla podle něj v pořádku

Rychlobruslařka Martina Sáblíková nemá za sebou vydařený vstup do olympijské sezony. Po pátečním šestém místě na tříkilometrové trati mezi elitou totiž v neděli na poloviční distanci na nejrychlejší nestačila vůbec a skončila poslední. Mixzónou pak prošla Sáblíková bez zastavení a jediné, co řekla, bylo - bez komentáře. Vysvětlit, co se děje, se tedy pokusil její kouč Petr Novák. Tomaszów Mazowiecki 19:23 14. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martina Sáblíková | Zdroj: Reuters

Zdravotní stav rychlobruslařky Martiny Sáblíkové není ideální. Na úvodních závodech Světového poháru proto podle kouče Petra Nováka nepředvedla a ani nemohla předvést kvalitní výkony, na které měla natrénováno.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak zhodnotil víkendové výkony Martiny Sáblíkové na závodech v Polsku její trenér Petr Novák

„K tomu není co dodat. Je vidět, že není v pořádku a zřejmě se o ni něco pokouší,“ přiznal kouč rychlobruslařské reprezentace Petr Novák pro Radiožurnál, že její největší hvězda Martina Sáblíková momentálně není úplně zdravá.

„Ten kilák nemohla udejchat a teď dojela a říkala taky, že nemůže. Něco se o ni pokouší, ale není to snad nic špatného, protože včera se na PCR testech nic neukázalo. Má asi nějak zduřelého v krku. Měla na to, včera tady jezdila kola pod 30, dneska ho nemohla pod 30 dát,“ vysvětluje Novák, který teď se svým týmem bude muset dát během pár dní čtyřiatřicetiletou Sáblíkovou jak fyzicky, tak psychicky do kupy.

„Uvidíme, co bude dál. Snad se to nějak nevyvrbí. Teď si sám říkám, že jsem ji měl asi stáhnout a nenechat ji startovat,“ litoval trenér nejúspěšnější české rychlobruslařky.

Martina Sáblíková tak i v příštích dnech zůstane po dohledem lékaře, jenže už za týden se pojedou závody SP v Norsku, kde je na programu také její nejoblíbenější pětikilometrová trať.

A k její smůle bohužel jediná, ze které se může kvalifikovat na únorové olympijské hry do Pekingu.

„To znamená, že tam musí být už v pořádku.“ Dodává Petr Novák po prvních závodech Světového poháru v rychlobruslení a před přesunem do Norska.