Sáblíková zahájila sezonu pátým místem na trati 3000 metrů, Světový pohár v Japonsku ovládla Wiklundová

Šestatřicetiletá Sáblíková měla před úvodní akcí poháru zdravotní problémy. Po příletu do Japonska onemocněla, brala antibiotika a musela omezit trénink. V sobotu se ale postavila na start závodu na 1500 metrů a ovládla divizi B, v neděli podle očekávání nechyběla na trojce.

Trojnásobná olympijská šampionka zajela čas 4:04,60 a o více než tři sekundy vylepšila své sezonní maximum z říjnových závodů v Inzellu. Za Wiklundovou tentokrát Sáblíková zaostala o 2,72 sekundy, od medaile ji dělilo devět desetin. Druhá skončila Japonka Momoka Horikawaová, třetí Antoinette Rijpmaová-De Jongová z Nizozemska.

„S časem jsme spokojená, i když ten projev nebyl ideální. Po všem, co mě minulý týden potkalo, si myslím, že to nedopadlo vůbec špatně. Měla jsem strach, že vypadnu z áčka. Musím říct, že mě osobně to docela překvapilo,“ řekla Sáblíková v nahrávce pro média.

Rekord soupeřky

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka se představila ve čtvrté rozjížďce společně s nakonec vítěznou Wiklundovou, která zajela rekord dráhy.

„Každá jsme si jela sama, protože byla docela dost přede mnou. Vyhrála bezkonkurenčně a musím říct, že je krása se dívat na to, co předvádí na ledě. I když jsem se na to dívala hodně z dálky,“ pousmála se Sáblíková.

Sobotní start na patnáctistovce brala jako test. „A překvapila mě. Poslední kolo ale nebylo úplně dobré,“ řekla Sáblíková. Nyní ji čeká přesun do Pekingu, kde SP příští týden pokračuje druhým dílem. „Snad mě trojka nezláme a budu moct trénovat a připravovat se na další závody,“ přála si česká reprezentantka.