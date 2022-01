‚Jeden pád, jedno říznutí a osm stehů.‘ Sáblíková se zranila a přijde o mistrovství Evropy

„V zatáčce mi to podjelo, dostala jsem se z vnitřní malé dráhy do velké, kde jsem následně upadla a nestihla jsem se přetočit. Narazila jsem nohama do mantinelu, kde se mi pravá noha bohužel zasekla do látky, kterou je mantinel potažený, druhou nohu jsem si přisedla a pořezala jsem se na vnitřní straně stehna,“ popsala Sáblíková v tiskové zprávě nehodu, po které má na noze osm stehů.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka tak vynechá evropský šampionát, což zvažovala i před zraněním. V Nizozemsku nebude startovat ani druhá česká olympionička Nikola Zdráhalová.

Zranění není vážné

Hry v Pekingu začnou 4. února. Sáblíková je hlavně ráda, že se nezranila vážněji. „Není to příjemné, vzhledem k tomu, že za měsíc je olympiáda. První, co mi proběhlo hlavou, když jsem zjistila, že jsem se řízla, bylo, že je to v háji, že se mi něco stalo. Každý trénink, zvlášť před olympiádou, je placený zlatem, protože každý sportovec se chce co nejlépe připravit. A ty poslední dny jsou i psychicky náročné kvůli tomu, že se olympiáda blíží,“ dodala Sáblíková.

Při neúčasti Sáblíkové a Zdráhalové budou české barvy na ME na jednotlivých tratích hájit juniorky Zuzana Kuršová a Veronika Antošová, které se představí na tratích 1500 a 3000 metrů a v závodě s hromadným startem.