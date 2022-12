Rychlobruslařka Sáblíková si na tréninku rozřízla nohu, závody Světového poháru v Calgary vynechá

Sáblíková měla dnes startovat na trati 3000 metrů. V Kanadě se nepředstaví ani o víkendu, kdy rychlobruslařky pojedou 1500 a 1000 metrů.

„Na tréninku bylo všechno dobré. Odjezdila jsem nějaké úseky v tempu a pak jsme se měli volně vyjet. Při druhém kole v zatáčce, nevím jak a co se stalo, jsem najednou spadla a řízla se nad kotníkem,“ uvedla Sáblíková v nahrávce pro média.

Po lékařském ošetření počítala s tím, že v pátek bude závodit. Noha však hvězdě dlouhých tratích přes noc otekla a ze závodu se musela odhlásit.

„Vypadalo to v pohodě, mohla jsem chodit. Říkala jsem si, že je to nad kotníkem, takže mě to nebude omezovat. V noci jsem se ale vzbudila, hrozně mě to pálilo a teď si na to nemůžu stoupnout,“ řekla pětatřicetiletá rychlobruslařka, která v létě musela změnit výrobce nožů na bruslích a upravovala i techniku jízdy.

Přímo v Kanadě teď probírá další postup s lékaři. „Uvidíme, co mi budou podávat za medikaci a jak se toho co nejdříve zbavit,“ řekla Sáblíková. Zatím není jasné, zda v Calgary nastoupí příští týden do čtvrtého podniku SP a představí se v pátečním závodě na 5000 metrů.