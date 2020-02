Česko nejspíš přijde o vítěze olympiády mládeže. Lyžař Švancer plánuje změnit reprezentační dres

České lyžování dost pravděpodobně přijde o jednoho výjimečně talentovaného sportovce. Patnáctiletý Matěj Švancer, který je ve své kategorii hvězdou freestyleových disciplín, zřejmě v blízké budoucnosti změní reprezentační dres.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Lyžař Matěj Švancer vysvětluje, proč nejspíš změní reprezentační dres

„Já jsem se do Rakouska odstěhoval kvůli alpskému lyžování, ale to skákání mě prostě bavilo víc,“ říká Matěj Švancer, který vyrůstal v Praze, o svých začátcích v Rakousku, kam před lety vyrazil na testy jako sjezdový lyžař. Uspěl, dostal se na speciální sportovní školu a i s rodiči se odstěhoval do Kaprunu.

„Mluvím česky jen doma a tam jsem tak dva dny, takže vlastně moc česky nemluvím.“

Občas hledá česká slova mladý lyžař, který většinu času tráví na internátu, kde svoji rodnou řeč nepotřebuje. Na konci příštího týdne ho čeká výjimečná akce v Orlických horách – ty přivítají historicky první český závod Světového poháru v lyžařském Big Airu.

Poslední skok v Česku?

Po Pekingu a Atlantě se tak elitní sportovci sjedou do Deštného. Tam budou bojovat o Křišťálový glóbus v disciplíně, ve které předvádějí triky na jednom velkém skoku, kde létají třeba až 30 metrů daleko a 13 metrů vysoko. A bude to možná poslední velký závod, který Matěj Švancer absolvuje jako český reprezentant.

„Vypadá to tak, že musí zažádat o občanství v Rakousku a až jim to schválí, tak se po sezoně rozhoduje a vedení jejich reprezentace si o Matěje zažádá a my bychom jim měli dát souhlasné stanovisko. Kdybychom jim ho nedali, tak mu akorát způsobíme problémy, že by nemohl dva roky závodit a my mu nechceme házet klacky pod nohy, protože oni tam bydlí,“

Povídá trenér českých freestyle lyžařů Roman Dalecký k tomu, že od příští sezóny opustí jeho tým největší talent a ví, že v českých podmínkách Švancerovi nemůže nabídnout možnosti jako rakouská reprezentace.

Klíčovou roli hraje čas

„My máme dojezdovou vzdálenost do Rakouska tak 4,5 hodiny. Oni tam jsou za půl hodiny a už jezdí, když je hezky. My to musíme plánovat dopředu a zkoordinovat to se školou, celý tým a pak tam přijedeme a čtyři dny z těch pěti je ošklivo a nedá se nic. Tak cvičíme na pokoji, chodíme běhat a nemůžeme skákat.“

Doplňuje Dalecký a při olympijské premiéře lyžařského Big Airu v roce 2022 v Pekingu už nejspíš Matěj Švancer bude reprezentovat Rakousko.

Takto Matěj Švancer vybojoval na olympiádě mládeže zlatou medaili pro Česko:

A dramatic finish in the men's freeski big air final!



Matej Svancer clinches gold in the last moments with a storming third run.



Snowboard finals coming up LIVE https://t.co/rIK1SA9iaE@lausanne2020 @youtholympics @olympijskytym pic.twitter.com/8WgCUSX4Pc — Olympic Channel (@olympicchannel) January 22, 2020