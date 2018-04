Mělo by odstoupit celé vedení, říká po razii v sídle IBU prezident českého svazu biatlonu Jiří Hamza

Ve vedení Mezinárodní biatlonové federace se schyluje k velkým změnám. V jejím sídle ve středu úřadovala policie, šéf IBU Anders Besseberg je vyslýchán a generální sekretářka této organizace už dokonce rezignovala. Důvodem je zřejmě obvinění z korupce v souvislosti s dopingovými případy, přispělo k tomu také vyjádření bývalého šéfa moskevské antidopingové laboratoře. Praha 8:29 12. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Doping (ilustrační fotografie) | Foto: ČTK/AP, James Ellingworth | Zdroj: ČTK

Není to poprvé, co si Grigorij Rodčenkov pustil pusu na špacír. V tomto případě sedí v kukle a se slunečními brýlemi na utajeném místě, kdesi v USA, a vypráví norské televizi NRK třeba o tom, jak vedení IBU zcela vědomě ignorovala pozitivní dopingové nálezy u ruských sportovců a nechávalo si za to platit.

Dost možná není náhodou, že nedlouho poté prošetřovala rakouská policie sídlo biatlonové unie v Salcburku, a to jsou zase další argumenty pro kritiky současného prezidenta této asociace, Nora Anderse Besseberga.

„Některé kroky, které naše vedení dělalo, nenávratně vedly k nějakým hlubším problémům a teď se to asi ukázalo v plné nahotě. Věřím, že Anders v sobě najde aspoň trochu slušnosti a odstoupí z funkce,“ říká Radiožurnálu prezident českého svazu biatlonu Jiří Hamza.

Besseberg už oznámil, že na letním kongresu IBU v této funkci skončí, ale pod tlakem řady obvinění by mohl rezignovat mnohem dřív, stejně jako generální sekretářka Nicole Reschová, ta odstoupila okamžitě po včerejší razii.

„Můj osobní názor je ten, že by mělo odstoupit celé vedení IBU a měli bychom svolat mimořádný kongres a zvolit si nové vedení,“ dodává Hamza.

Šéf českého biatlonu připustil, že by v případě změn ve vedení IBU jako hybatel rozsáhlé aféry a kritik ruského dopingu mohl kandidovat na post místopředsedy.