Nejsem ve stoprocentní kondici, prohlásil Jílek po zisku bronzové medaile. Věří, že se v létě ještě posune

Rychlobruslař Metoděj Jílek si na mistrovství světa dojel pro bronzovou medaili v závodě na 10 000 metrů a do českých tabulek zapsal nejlepší výkon mužské historie. „Myslím, že rozhodně nejsem ve stoprocentní kondici,“ sdělil po závodě v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Rozhovor Hamar (Norsko) 20:39 16. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Metoděj Jílek s bronzovou medailí | Foto: Petr Kadeřábek | Zdroj: Český rozhlas

Metoději, teď už jste spokojený?

Pohodový závod, snažil jsem se co nejdéle držet Ghiotta. Závodit s ním, jet s ním, což se mi povedlo. Poslední kola tam ještě nebyla, myslím, že mi to vzala ta nemoc, ale na to se nechci vymlouvat. Pořád přede mnou byli dva lidi, tak musím přes léto víc trénovat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkal Metoděj Jílek po zisku bronzové medaile na mistrovství světa v Norsku

V té jízdě proti sobě nastoupili světový rekordman juniorský i seniorský. Jaký to byl souboj? Pomohlo vám, že jste jel s tak dobrým závodníkem?

Určitě jsem se celou sezonu těšil na tenhle pár a na tu desítku a doufal jsem, že to vyjde. Už v Calgary jsem doufal, že budu s Ghiottem, to nevyšlo, ale na mistrovství světa ano. Za ten pár jsem byl rád, myslím, že mi to dost pomohlo, a měl jsem dobrou motivaci a vlastně nejlepšího soupeře, jakého jsem mohl mít.

Vás tři týdny sužovalo nachlazení. Už jste v pořádku? Podle času to vypadá, že ano.

Nemyslím si. Jsem nemocný už přes tři týdny a pořád to nezmizelo, pořád kašlu, smrkám. Už to není tolik, ale tři týdny vezmou z těla hodně. Myslím, že rozhodně nejsem ve stoprocentní kondici, ale nechci se na to vymlouvat, s tím se člověk musí umět poprat. Měl jsem si dát větší pozor, abych neonemocněl, a tuhle chybu určitě neudělám na příští rok a připravíme se pořádně.

Jaký ten příští rok asi bude, když jste letos sbíral medaile mezi juniory a teď i na seniorském mistrovství světa? Jak se těšíte na tu příští, olympijskou sezonu?

Určitě jsem nadšený a těším se na léto, protože se fakt ponořím do tréninku. Jediné, co mě bude zajímat, bude příprava na olympiádu a olympiáda. Na to se těším a uvidím, co to se mnou udělá a jak moc mě to posune.

Takže už odložíte inline brusle?

Určitě na nich trénovat budu, ale nebudu objíždět závody. To je neskutečně náročné pro tělo a nemůže se do toho kombinovat tolik tréninků, protože by mě to zpomalilo. Jestli na nějaké závody pojedu, tak to bude z tréninku a nebudu se na ně připravovat.

"Ještě mám před sebou dva , tak to chci do příště zlepšit", řekl ve vysilani @RadiozurnalS po zisku bronzu Metoděj Jílek na MS v závodě na 10 km. Tenhle borec je neskutečný talent. pic.twitter.com/zcynEuGLwP — Petr Kadeřábek (@PetrKada1) March 16, 2025