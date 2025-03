Bude to zkušenost, na kterou dlouho nezapomenu, těší se rychlobruslař Jílek před startem na 5000 metrů

V pátek odstartoval Metoděj Jílek do závodu na 1500 metrů a v divizi B nenašel přemožitele, čas 1:46, 29 by mu v elitní kategorii stačil na 17 místo.

A to je český reprezentant specialista na dlouhé tratě. Právě pětikilometrová distance ho čeká v sobotu.

„Myslím, že jsem dobře připravený i přes to, že jsem byl poslední dny nemocný, tak jsem formu potvrdil tou patnáctkou. Myslím, že by to mohlo jít dobře,“ říká před svým startem Metoděj Jílek.

V celkovém hodnocení Světového poháru na dlouhých tratích je aktuálně na šestém místě a na medaili mu, přes absenci v jednom závodu sezóny, schází pouze 19 bodů. Jen šest bodů dělí od medaile v celkovém pořadí Martinu Sáblíkovou.

Oba čeští reprezentanti se pokusí dostat na pódium v parádní atmosféře, která v Heerenveenu při večerních závodech panuje. Zatím co Sáblíková ji už už zažila mnohokrát, pro Jílka to bude premiéra.

„Určitě to bude zkušenost, kterou dlouho nezapomenu. Všichni o tom mluví hrozně hezky a hrozně se na to těším,“ těší se Metoděj Jílek.

Start první jízda závodu mužů na 5000 metrů odstartuje po půl páté odpoledne. To už budou mít svůj závod na tři kilometry za sebou Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová.