Teď hlavně musím trénovat na olympiádu, říká rychlobruslař Jílek. Bronz vybojoval s virózou

České rychlobruslení má první medailový úspěch mezi muži, zásluhou teprve osmnáctiletého Metoděje Jílka. Sám se svým výkonem ale plně spokojený není.

„Určitě to byl povedený závod, ale pořád mi tam něco chybí. Pořád přede mnou byli dva lidi, takže přes léto musím víc trénovat,“ říkal po závodu Metoděj Jílek a z jeho slov je jasně patrné, že je bude pořád nespokojený, dokud nebude první.

Už ve čtvrtek se pátým místem na pětikilometrové trati postaral o nejlepší umístění českého muže na světovém šampionátu v historii. V sobotu byl naštvaný po desáté příčce v závodu s hromadným startem.

Jen po bronzu se tvářil alespoň trochu šťastný, i proto, že ho dokázal vybojovat s virózou, která ho trápila poslední tři týdny. „Rozhodně nejsem ve stoprocentní kondici, ale na to se nechci vymlouvat. S tím se člověk musí umět poprat. Měl jsem si dát větší pozor na to, abych neonemocněl. Byla to moje chyba, kterou příští rok už neudělám a pořádně se připravím,“ vyčítal si mladý český rychlobruslař.

Metoděje Jílka nazvala Martina Sáblíková unikátem, která dává všemu brutální maximum. Její slova potvrdil v celé letošní sezoně, kdy dokázal ještě v juniorském věku vlétnout mezi dospělé ziskem medaile a je otázkou, co předvede v nadcházející sezoně, olympijské.

„Hlavně se těším na léto, kdy budu trénovat a opravdu se do toho ponořím. Příprava na olympiádu bude jediné, co mě bude zajímat. Uvidím, co to se mnou udělá a jak moc se posunu,“ slibuje Jílek. Na jeho posun se tak můžou těšit i čeští fanoušci.