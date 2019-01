Natrénováno jsem měl na víc, řekl zklamaný krasobruslař Březina po sedmém místě

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Krasobruslař Michal Březina

„Natrénováno jsem měl na víc, než co jsem předvedl. Očekávám telefonát od trenéra, který asi taky nebude úplně nejlepší. S tím, s čím jsem přijel na mistrovství Evropy, jsme si oba přáli něco jiného,“ říkal zklamaně po volné jízdě Michal Březina pro Radiožurnál.

Trenér českého reprezentanta Rafael Arutjuňan spokojený taky nebude, vždyť v sezóně zajel jeho svěřenec několikrát podařenější jízdy.

Dvakrát byl ve světové Grand Prix na stupních vítězů. Ve finále prestižního seriálu na konci roku obsadil čtvrté místo, byl nejlepší z Evropanů. Jenže na šampionátu nezvládl krátký program a ve volné jízdě se dokázal posunout pouze o jednu příčku na konečné sedmé místo.

„Spokojený nejsem, ale už se s tím nedá nic dělat. Ten začátek volné jízdy byl ještě docela dobrý. V té druhé půlce místo toho, abych se rozjel a nechal tělo jet jako v tréninku, tak jsem se trochu zadrhl. Místo toho, abych jel uvolněně, tak jsem do všeho šel trochu silově. Bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo,“ snažil se Michal Březina najít příčiny neúspěchu a promarněné šance připsat si v kariéře druhá medailový úspěch z mistrovství Evropy.

Pro osmadvacetiletého rodáka z Brna tak zůstává jediným medailový kontinentálním šampionátem ten z roku 2013, kdy si v Zábřehu dojel pro bronz.