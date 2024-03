Krčmářovo trápení. ‚Naše střelba je žalostná, chybí mi i běžecká pohoda,‘ lituje biatlonista svoji formu

Nestřílí mu to podle představ a také běh by mohl být lepší. Biatlonista Michal Krčmář se trápí. „Kolorit letošní sezony. Trefím ležku, netrefím stojku, trefím stojku, netrefím ležku. Neumím to spojit v jedno,“ lituje Krčmář.

A i proto má z osmi sprintů sezóny Michal Krčmář jen jedno umístění v elitní dvacítce, na domácím mistrovství světa byl devatenáctý.

„Jsem z toho unavený, moc mě to mrzí. Když se pak člověk koukne na výsledky, tak to není o tom, že bych nebyl schopný zajet výsledek do desítky, ale naše střelba je bohužel žalostná,“ dodává stálý člen české reprezentace.

Oproti minulé sezóně, ve které v celkovém hodnocení Světového poháru obsadil životní 13. místo, si Krčmář pohoršil v úspěšnosti střelby o tři procenta. A ani na běžkách se necítí tak dobře.

„Je to všechno se vším. Určitě mi oproti loňsku chybí běžecká pohoda, na druhou stranu, když jsem dva měsíce v létě netrénoval kvůli nemoci a v zimě byl dvakrát vyoutovaný kvůli nemoci, tak nemůžu čekat běžeckou pohodu,“ vypočítává zkušený Krčmář.

Možnost nápravy

V sobotu čeká Michala Krčmáře v Kanadě stíhací závod a musí se mu povést, aby si vybojoval účast v nedělním závodě s hromadným startem.

Přímý přenos Radiožurnálu Sport začne ve 22 hodin a 10 minut, už předtím od 18.10 poběží ženy, které mají lepší výchozí pozici. Nejdřív odstartuje coby dvanáctá Tereza Voborníková.