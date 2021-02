‚Na sprint už možná půjdu trochu upravený.‘ Krčmář svůj vzhled neřeší, soustředí se na další závod

O část sezony přišel kvůli koronaviru, fanoušky pak navnadil ziskem stříbrné medaile na evropském šampionátu, jenže návrat mezi elitu na mistrovství světa biatlonistovi Michalu Krčmářovi nevyšel podle představ. Ve smíšených štafetách v Pokljuce skončili Češi až jedenáctí – i kvůli chybám zarostlého reprezentanta. Pokljuka 18:07 11. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

Biatlonista Michal Krčmář se po dlouhé koronavirové pauze vrátil mezi elitu, na mistrovství světa ale české smíšené štafetě příliš nepomohl. O chybách na střelnici i o své nové image se rozpovídal v rozhovoru pro Radiožurnál.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, proč se biatlonista Michal Krčmář neholí a jak hodnotí své vystoupení ve smíšené štafetě na mistrovství světa

„Mě to nějak nebaví se pořád holit. Na sprint už možná půjdu trochu upravený,“ komentuje Krčmář svoji nezvykle zarostlou tvář.

Dlouhé covidové prázdniny Michala Krčmáře trochu změnily. Vrátil se ještě obezřetnější, pokud jde o zdraví, ale také výrazně zarostlejší. Ve spěchu před šampionátem neplýtval energií on sám, ani jeho holící strojek.

„Já jsem ještě zarostlý vlasama, takže čekám, až Kuba Čtvrtecký bude mít trochu chuť a náladu, aby mi zkrátil i vlasy a dám se trochu do kupy,“ říká s úsměvem třicetiletý český biatlonista.

Tři chyby na střelnici

Krčmářovi se ale nevydařila střelba ve stoje, když minul tři terče a postaral se tak o ne zrovna vydařený vstup české reprezentace do mistrovství světa v Pokljuce.

„Ta stojka zhatila ten úsek, jinak to nebyl žádný průšvih. Neříkám, že jsem tady na trati nějak létal, ale myslím, že to nebylo úplně špatné. Dokázal jsem tam jet s těma lidma okolo sebe, takže to nebyl kámen úrazu,“ říká Krčmář, který si může spravit chuť v pátečním sprintu.