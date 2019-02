Mužskou stíhačku v Utahu vyhrál Fillon Maillet. Krčmář osmkrát chyboval a dojel na 35. místě

Mužskou stíhačku v americkém Soldier Hollow ve státě Utah vyhrál francouzský biatlonista Quentin Fillon Maillet, který za sebou nechal Nora Christiansena a svého krajana Desthieuxe. Jediný český zástupce ve stíhacím závodě Michal Krčmář přijel do cíle po osmi trestných okruzích na 35. místě se ztrátou čtyř minut a 47 vteřin. Soldier Hollow 23:06 16. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář v Novém Městě na Moravě ve sprintu jednou chyboval | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

Fillon Maillet odstartoval jako šestý a na střelnici si počínal suverénně a neomylně. Čistě jako vítěz závodu zastřílel ze startovního pole už jenom Kanaďan Christian Gow, jenž dojel do cíle osmý. Norský suverén sezony Johannes Bö si i s pěti chybami doběhl pro čtvrté místo a opět navýšil svůj už tak úctyhodný náskok v čele Světového poháru.

Vítková dojela i díky čisté střelbě ve stíhačce v Utahu devátá, proti sprintu si polepšila o deset míst Číst článek

Jedinému českému zástupci ve startovním poli Michalu Krčmářovi se na trati nedařilo a dojel až v polovině čtvrté desítky se ztrátou bezmála pěti minut.

„Michal není úplně v optimální formě. Spekulovali jsme o tom. Potřebujeme ho mít stoprocentně připraveného na štafetu,“ řekl k jeho výkonu trenér českých biatlonistů Zdeněk Vítek.

Druhý český biatlonista, který se po sprintu do stíhacího závodu kvalifikoval, Michal Šlesingr, do stíhačky nakonec nevyjel. S trenéry se dohodli, že jej pošetří na nedělní smíšenou štafetu.

Do ní by podle Zdeňka Vítka měli Češi nastoupit ve složení Michal Šlesingr, Michal Krčmář, Markéta Davidová a Eva Puskarčíková. Štafetu dvojic pojedou v českých barvách Tomáš Krupčík a Veronika Vítková.

Světový pohár v biatlonu v Soldier Hollow (USA) - stíhací závody:

Muži (12,5 km):

1. Fillon Maillet (Fr.) 30:55,8 (0), 2. Christiansen (Nor.) -25,9 (1), 3. Desthieux (Fr.) -47,3 (3), 4. J. T. Bö (Nor.) -1:37,7 (5), 5. Lesser (Něm.) -1:55,1 (4), 6. Weger (Švýc.) -2:11,4 (3), 7. Loginov (Rus.) -2:16,5 (3), 8. C. Gow (Kan.) -2:21,2 (0), 9. Doll (Něm.) -2:22,7 (5), 10. Doherty (USA) -2:22,8 (3), ...35. Krčmář (ČR) -4:47,2 (8).

Průběžné pořadí SP (po 18 z 26 závodů):

1. J. T. Bö 979, 2. Loginov 645, 3. Desthieux 636, 4. Fillon Maillet 596, 5. Eder (Rak.) 569, 6. M. Fourcade (Fr.) 554, ...17. Krčmář 319, 24. Moravec 247, 48. Krupčík 70, 72. Šlesingr (všichni ČR) 22.