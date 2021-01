Bude mě to bavit i z gauče, říká nemocný biatlonista Krčmář o vynechaných závodech v Oberhofu

Touhle dobou už měl být v Oberhofu a připravovat se na další závody Světového poháru. Jenže místo toho bude biatlonista Michal Krčmář doma a jednou z mála jistot, které má, je fakt, že teď několik dní nepřekročí práh dveří svého bytu. Spolu s Adamem Václavíkem měl totiž pozitivní test na koronavirus. Vrchlabí 10:14 6. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

Biatlonista Michal Krčmář se nakazil koronavirem, a tak musí vynechat nadcházející Světový pohár v Oberhofu.

Poslechněte si, co říká na nákazu koronavirem biatlonista Michal Krčmář

„Opravdu nevíme, kde to mohlo přijít. Navíc ostatní, co na testech byli, tak jsou negativní a odnesli jsme to jen já s Adamem (Václavíkem),“ popisoval Michal Krčmář Radiožurnálu.

Bublina, ve které čeští biatlonisti žijí v podstatě od začátku sezony, jako by před Novým rokem nebyla tou nejpevnější a nakonec přeci jen trochu popraskala, i když Michal Krčmář stejně netuší, kudy nemoc proklouzla, vždyť prý tak svědomitě dodržoval veškerá opatření a oželel kvůli nim i Vánoce s rodinou.

Závody z pohodlí domova

Každopádně místo závodů v Oberhofu ho teď čeká několik dní v samotě doma na gauči.

„Já se na něj moc rád podívám v televizi, bude mě to bavit i z gauče. Samozřejmě mě bude mrzet, že nestojím na startu. Myslím na to, že mám 34 dní do startu mistrovství světa, což je relativně dlouhá doba a pokud budou scénáře ideální a vypadnu jen na deset dní, tak se dokážu připravit,“ myslí si Krčmář, který asi výsledkem svého testu trochu vystrašil své reprezentační kolegy.

V poslední dnech se všemi členy mužského týmu trénoval na soustředění v Pokljuce, a třeba s Markétou Davidovou startoval minulý týden na exhibici v Ruhpoldingu.

„V téhle době si nemůžete být jistí. Nemyslím si, že bychom něco podcenili a udělali jsme všechno, co jsme mohli aby se to dál nešířilo, ale i pro nás samotné bylo překvapení, že byli pozitivní.“

Vysvětluje trenér a sportovní ředitel Českého biatlonu Ondřej Rybář, který musel těsně před cestou do Oberhofu měnit nominaci svého týmu. Místo Krčmáře s Václavíkem dostanou příležitost mladíci Mikyska s Žemličkou.