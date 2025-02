Kdyby to zvládal každý, tak tam jsou všichni, povzdechl si Krčmář po chybách na poslední položce

Biatlonista Michal Krčmář útočil na bronzovou medaili z mistrovství světa, nakonec ale skončil ve vytrvalostním závodě na osmém místě. Na poslední střelbě totiž dvakrát minul. I tak ale zajel zatím nejlepší individuální výsledek české reprezentace ve švýcarském Lenzerheide. „Ačkoliv jsem se ve čtvrtém kole snažil přijet a být v normálním stavu, tak se to nepovedlo a to je příčina, proč jsme osmý a ne třetí,“ sdělil Krčmáč pro Radiožurnál Sport. Rozhovor Lenzerheide 18:06 19. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

Michale, pojďme k té závěrečné střelecké položce ve stoje. Co se dělo?

Nezvládl jsem to. Hrozně se mi to v tom čtvrtém kole dostalo do hlavy a nedokázal jsem se od toho oprostit. Na první ránu jsem hrozně dlouho čekal, pak přišel třes nohou z únavy, jak jsem tam byl dlouho. Ačkoliv jsem se tam ve čtvrtém kole snažil přijet a být v normálním stavu, tak se mi to nepovedlo a to je příčina toho, proč jsme osmý a ne třetí.

Jak to tedy budete hodnotit? Pomýšlel jste asi na lepší umístění, ale osmé místo jsou jen tři příčky za vaším nejlepším individuálním výsledkem na mistrovství světa.

V tom je i trochu odpověď. Když si vezmete, že jsem byl pátý, šestý, byl jsem sedmý na olympiádě v dlouhém... Teď jsem osmý, je to hezké a jsem strašně rád, že jsem ten závod absolvoval od začátku takhle vysoko. Užil jsem si to od začátku do konce, dlouho jsem takhle vpředu nejel a nebylo mi to hlášené. Užíval jsem si to a jsem rád, že i v 35 letech jsem toho schopen a že to, co dělám, tak dělám dobře.

Nepřidávejte si, je vám teprve 34 let...

Jo, no já už ani počítat neumím, to asi ten laktát v hlavě. Chtěl jsem tím ale říct, že výsledků v desítce je docela dost a jestli budu čtvrtý, nebo desátý, to už je mně i mým fanouškům tak trochu jedno, oni chtějí medaili. Ve mně ale převládá spokojenost z kvalitního závodu a dobře odvedené práce a jediná hořkost tam je to, že jsem nezvládl tu čtvrtou střelbu. Takový je sport a kdyby to zvládal každý, tak tam jsou všichni. Stává se to spoustě lidem.

