Budeme s rodinou na horách, abych mohl trénovat, prozrazuje biatlonista Krčmář své vánoční plány

Skvělá sportovní atmosféra a každý den víc než 20 tisíc fanoušků. Takový byl poslední biatlonový Světový pohár před vánoční přestávkou. Po návratu z francouzského Le Grand Bornand ale na české reprezentantky čeká jen krátké tréninkové volno.

„Teď na tři dny domů a 22. prosince beru přítelkyni se synem a jedeme na Pokljuku, kde se budu připravovat až do Světového poháru. Ani letos tedy nebudeme na Vánoce doma, ale budeme v klidu s rodinou na horách, kde budu moct trénovat,“ říká k nejbližším plánům Michal Krčmář, který se tak bude připravovat v místě další zastávky Světového poháru.

„Budu samozřejmě na tréninku koncentrovaný udělat práci, jakou mi trenér předepíše, ale jinak čas okolo budu chtít vypnout a věnovat ho rodině, abych zregeneroval a i trochu si od biatlonu odpočinul.“

Vánoční pohoda nebude

A podobně bude trávit čas kolem vánočních svátků i Markéta Davidová. „Čeká mě pár dní doma, takže Vánoce s rodinou, kamarády bych ráda viděla. Budu se snažit odpočívat a užívat si chvíli na sněhu, kdy to mohu brát jako zábavu. Pak odjíždím na soustředění na Pokljuku, pak máme Schalke s Michalem.“

Tím myslí Markéta Davidová tradiční biatlonovou exhibici, která se tentokrát koná v Německu 28. prosince, a na kterou pořadatelé zvou jen elitní světové závodníky.

I v období mezi další sérií lednových Světových pohárů tak mají biatlonisté opravdu nabitý program.

„Jako vždycky jsou na prvním místě sportovní povinnosti, takže vždycky se to podle toho snažím uzpůsobit. Poslední dobou, co odjíždím o Vánocích pryč, tak je to spíš stres, abych vše stihla, a není to vánoční pohoda a pohádky od rána do večera,“ popisuje úskalí biatlonového života dlouholetá česká jednička Markéta Davidová.