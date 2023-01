Dělal jsem, co mi tělo dovolilo, okomentoval Krčmář svůj výkon ve sprintu. Další síly bude hledat v posteli

Nejlepším českým biatlonistou byl ve sprintu Světového poháru v Anterselvě Michal Krčmář. V italském středisku skončil osmnáctý. V cíli pak v rozhovoru pro Radiožurnál Sport – ještě v době, kdy nevěděl, na jaké umístění bude jeho výkon stačit – okomentoval Krčmář své pocity. Anterselva 18:31 20. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář | Foto: Igor Stančík | Zdroj: Český biatlon

Vypadá to na umístění v elitní dvacítce, tak jak to vidíte?

Jestli to bude do dvaceti, tak budu určitě spokojený, protože se dvěma trestnými minutami bych asi nemohl chtít víc.

V čem byl na střelnici problém?

Nesedělo mi to vůbec. Musel jsem hodně ventilovat, hodně dýchat, ležka byla upracovaná, byla dlouhá. Ve stoje to už bylo o něco lepší a kdybych se trochu na trati rozdýchal... Ale i tak to na střelnici nebylo uvolněné. Na druhou stranu, dělal jsem, co mi tělo dovolilo.

Váš střelecký čas byl jedním z nejhorších v střeleckém poli. Čím si to vysvětlujete?

Odpovídá to tomu. Na ležce jsem ventiloval, musel prodýchávat, nesedělo mi to a nebyl to můj den. Tady v Anterselvě to občas tak je, že prvním závodem si člověk musí projít. Někdy mi to vyjde lépe, někdy hůř. Za ty roky, co sem přijíždím, tak bohužel dnes jsem ty vteřiny ztratil. Bude mě to určitě mrzet, protože deset vteřin by mě posunulo o nějaké to místo.

Minus deset vteřin, to by stačilo na zhruba 12. místo...

Přesně tak, to by bylo možná až na ty dvě minuty super, ale to je kdyby a na to nekoukám.

Tím důvodem je váš velice dobrý běžecký výkon, aktuálně 11. nejlepší, když nebudeme počítat suveréna Johannese Thingnese Böa, tak na druhého nejrychlejšího Martina Ponsiluomu ze Švédska jste ztratil 26 sekund.

Tak to je super a souhlasím, že na Johannese už ani nekoukám, protože je odskočený, soupeří sám se sebou a my se tam rveme o další místa. Pokud jsem 26 vteřin za Ponsiluomou, což je prvotřídní běžec, tak to vůbec není špatné. S tím můžu být spokojený.

Kde seberete síly do závěru programu před mistrovstvím světa?

Asi je budu hledat v posteli.