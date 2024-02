‚Cítím, že se musím omluvit.‘ Krčmáře mrzí chyby na střelnici, ale atmosféra je podle něj neuvěřitelná

Českým biatlonistům vstup do mistrovství světa v Novém Městě na Moravě nevyšel. Smíšená štafeta ve složení Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Markéta Davidová a Jessica Jislová skončila na 14. místě. O šanci na úspěch Čechy připravil už na úvodním úseku Krčmář, který musel po položce vleže na trestné kolo. Zkušený reprezentant sdělil v cíli své dojmy pro Radiožurnál Sport. Nové Město na Moravě 20:22 7. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář | Foto: Marek Ambrož | Zdroj: Český biatlon

První střelba a hned trestné kolo. Co se stalo?

V tuhle chvíli to nedokážu vyhodnotit, musím se pobavit s Mattem Emmonsem, kde ty rány byly. Chci se omluvit členům týmu, fanouškům, co přišli. Pokazil jsem ten závod, vstup do šampionátu. Musíme jít ale dál, jsou tu další závody a nemá cenu komentovat dnešní závod, ten stál úplně za nic.

Nelimitovalo vás oko? Máte tam ječné zrno...

Ne, to vůbec. Žádné vnější podmínky na tom nemají podíl, je to čistě o mě. Dokážu věci objektivně vyhodnotit a teď cítím, že se musím omluvit jak fanouškům, členům týmu tak kolegům ze štafety.

Na začátek závodu zaplněná Vysočina aréna, stovky fanoušků, tak to musí zahřát u srdce. Dělá to s vámi stále něco?

Ano, to je odměna pro nás závodníky. Závodit v takové atmosféře je něco neuvěřitelného. Cením si toho, že mě podporovali do posledních metrů, i když ten závod vypadal, jak vypadal. Tohle je ale nádhera a smekám před fanoušky.

Když se podíváme s výhledem na další závody, tak to asi bude chtít rychle zapomenout na ten dnešní?

Ano, závody tady jdou v rychlém sledu. Musíme si to vyhodnotit, ale jít zároveň dál.

