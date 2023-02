‚Všichni si pamatují jen top úspěchy.‘ Krčmář je s 8. místem spokojen, ale pomýšlel na lepší výsledek

Michal Krčmář obsadil na biatlonovém mistrovství světa osmé místo ve vytrvalostním závodě. Životním výkonem se v Oberhofu blýskl Tomáš Mikyska, který se s dvěma střeleckými chybami zařadil na čtrnáctou příčku. Aktuální nadvládu nad světovým biatlonem znovu potvrdil Nor Johannes Thingnes Bö. Krčmář v rozhovoru pro Radiožurnál Sport přiznal, že výsledek v elitní desítce bere, ale zároveň není úplně spokojen. Oberhof 20:31 14. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

Michale, po stíhacím závodě jste byl hodně rozezlený, v úterý se na nás usmějete?

Určitě je to lepší, chyby tam najdu, ale je to pozitivnější.

Kde byly ty chyby?

Mrzí mě první ležka, kde jsem strávil hodně času, pátou ránu jsem vůbec nemohl namáčknout. Běžecky se mi jelo podstatně lépe než v prvním týdnu.

Pozitivum je běžecký výkon a tři ze čtyř střeleckých položek?

Tři položky byly pod kontrolou, tak jsem měl střílet i tu první. Na trati to bylo v pořádku, závodit se dá s každým, kromě muže z jiné planety, jehož jméno už asi nebudeme ani vyslovovat.

Jak hodnotíte celkově konečné osmé místo?

Není to špatné. Je to umístění v top 10 na světě. Až jednou skončím kariéru, tak si nikdo nebude pamatovat, že jsem byl několikrát v elitní desítce na mistrovství světa a měl stabilní výsledky, které nebyly špatné. Všichni si pamatují jen top úspěchy. Osmé místo mě určitě neurazí, jsem za něj rád, ale...

Pokaždé, když jste byl na mistrovství světa v elitní desítce, tak vždy se všemi sestřelenými terči. Dnes jedna chyba. Neříkal jste si už na trati, že tam šance na top 10 není?

V tu chvíli na trati je hrozně moc brzo na nějaké hodnocení, i v cíli. Jel jsem se startovním číslem 23, takže jsem nad tím výsledkem vůbec nepřemýšlel. Čekal jsem až na to, co i zahlásí trenéři po poslední střelbě. V posledním kole jsem zkusil jet naplno, ale vůbec jsem nekalkuloval s nějakým umístěním.

Jak to vidíte s potenciálním startem ve smíšené štafetě dvojic?

Nechci, aby to vyznělo namyšleně, ale nechávám to plynout. Holky mají zítra individuál. Pokud budou Egil Gjelland s Jirkou Holubcem ochotní nasadit Terku Voborníkovou nebo Markétu Davidovou do single mixu, tak já se tomu určitě bránit nebudu.

Je v této disciplíně šance i na medaili?

Je to štafeta, kde se děje hodně věcí. Šance tam rozhodně je, bude tam bojovat deset, dvanáct týmů o medaili. Jsem schopen regenerovat tak, abych to tady objel celé. Cítím se dobře, jsem ochoten určitě jet. Bude záležet na trenérech, jak se rozhodnou po středečním závodě holek.