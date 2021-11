Druhý nejlepší výsledek v individuálu i přes velkou konkurenci a zimu. Novák si v Ruce dojel pro 16. místo

Běžec na lyžích Michal Novák skončil v úvodu Světového poháru v individuálním závodě šestnáctý. Český reprezentant se tak ve finské Ruce přiblížil svému maximu. Atakoval přitom 14. příčku, což je jeho nejlepší výsledek na volné patnáctce z Falunu v roce 2019. Právě na 14. místo Rusa Malceva dělily českého závodníka jen dvě desetiny sekundy. Ruka (Finsko) 17:50 27. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Běžec na lyžích Michal Novák (archivní foto) | Foto: Carl Sandin | Zdroj: Reuters

I přes to, že Novák nevyrovnal své osobní maximum, byl se svým výkonem spokojený. „Hodnotím to pozitivně, protože asi můžu být rád, že to dopadlo takhle, když ve včerejším sprintu tady moje tělo nějak rezignovalo, nebo nevím, co se stalo, že to byl takový propadák. Tak jsem si spravil náladu,“ popsal Radiožurnálu.

„Malinko mě tam mrzí ty dvě desetiny na čtrnácté místo. Myslím ale, že o to větší štěstí budu mít, až to bude potřeba. Jsem spokojený.“

Individuální závod vyhrál mistr světa z roku 2017 Iivo Niskanen. Fin se ujal vedení po třech kilometrech a už se ho nepustil. Rusa Alexeje Červotkina porazil o 8,3 sekundy a pošesté v kariéře vyhrál závod Světového poháru. Třetí příčku obsadil Rus Alexandr Bolšunov.

I proto, že v Ruce panovala tak velká konkurence, je 16. místo pro Nováka úspěchem. „První ‚stage‘ Světového poháru je opravdu obsazená, každý se tu chce ukázat. I seveřani mají většinou nominace na větší závody dál v sezoně. Tady jsou opravdu ve špičkové formě. V tom případě takový výsledek potěší a zahřeje na srdci,“ říká český běžec na lyžích.

Ve finské Ruce teploty často klesají až k minus 20 stupňům Celsia, což je hranice, za kterou už se závod ruší nebo odkládá. To samé platilo i v sobotu.

„Je to upřímně dost šílené. Když tu jedeme ve sjezdu téměř 70 kilometrů za hodinu, máme na sobě jenom lehkou závodní kombinézu. Točila se mi hlava, měl jsem zamlžené brýle. Po závodě jsem byl ve stavu, jak kdybych jel 50 kilometrů. Ta zima bere hodně energie. Víc než normálně,“ přiznává Novák, jak musel sám s velkým mrazem bojovat.

Další čeští reprezentanti se v Ruce neprosadili. Jan Pechoušek obsadil 56. příčku, Petr Knop skončil 77. a Luděk Šeller, který bodoval v pátečním sprintu, závod nedokončil. Na trati promrzl a trenéři nechtěli riskovat jeho zdraví, protože před dvěma týdny dobral antibiotika.

