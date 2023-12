Novák potvrzuje vzestup formy. ‚Tour de Ski je vrchol letošní sezony,‘ plánuje běžec na lyžích

V posledních letech dominovaly sportům na sněhu v Česku ženy, ale aktuálně byste nejvýš v celkovém pořadí Světového poháru našli Michala Nováka. Běžec na lyžích, který se v sezoně už dostal i na stupně vítězů, potvrzuje svůj postupný vzestup – po třech zastávkách elitního seriálu jsou před ním v hodnocení jen čtyři závodníci z Norska. Praha 13:54 13. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Novák | Zdroj: Profimedia

Od dob Kateřiny Neumannové, Lukáše Bauera a Martina Koukala nepatřil běh na lyžích v Česku mezi nejúspěšnější zimní sporty, ale to se postupně mění.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká běžec na lyžích Michal Novák o svých šancích na umístění v seriálu Tour de Ski

„Myslím, že to jde zase nahoru. Michal Novák byl čtvrtý na mistrovství světa a to je fantazie. My jsme taky začínali a slavilo se, když se bodovalo. Když jsme pak dokázali bodovat tři v jednom závodě, tak to bylo na šampaňské,“ vzpomíná poslední český mistr světa v běhu na lyžích Martin Koukal, který v roce 2003 překvapil na volné padesátce na šampionátu ve Val di Fiemme.

Na bodech – tedy v elitní třicítce – už je dnes Michal Novák pravidelně a tak se 18. místo z posledního závodu ve švédském Östersundu už nezdá jako povedený výsledek.

Běžkyně na lyžích Razýmová končí ve 32 letech kariéru. Opora reprezentace chce víc času na rodinu Číst článek

„Sám jsem nevěděl, jak to bude, protože jsem se cítil unavený. Takový zvláštní stav, motala se mi hlava. V závodě se to ještě dalo, výsledek byl průměrný, ale necítím se, že bych byl vyloženě zdravý, tak snad to bude v pořádku,“ říkal právě po nedělní volné desítce ve Švédsku Michal Novák, který mluvil i o tom, že nemoc výrazně zasáhla český servisní tým.

I tak ale drží skvělé páté místo v celkovém hodnocení za Nory – Haraldem Amundsenem, Palem Golbergem, Johannesem Klaebem a Simenem Krügerem a je tak nejlepším závodníkem mimo tuto severskou běžeckou velmoc.

Vrchol sezony

Teď čeká lyžaře zastávka Světového poháru právě v norském Trondheimu, kde se od pátku do neděle pojedou tři různé disciplíny a pak už na přelomu roku Tour de Ski, která v sezoně bez olympijských her a mistrovství světa má velmi významné postavení.

‚Náročné, ale je to jiná zátěž.‘ Adamczyková zvládá tanec i přípravu na sezonu. Dva závody by oželela Číst článek

„Tour de Ski je největší vrchol pro letošní sezonu. Je tam i zajímavý Světový pohár, ale Tour de Ski udělá nejvíce bodů. Je to takový titul v rámci sezony a bude se na něj zaměřovat spousta závodníků, takže to taky směřujeme k tomu,“ potvrdil Michal Novák, že celkem osm závodů rozdělených do Toblachu, Davosu a Val di Fiemme bude klíčem k úspěchu v této sezoně.

Každopádně když se podíváme na aktuální celkové pořadí v jednotlivých sportech na sněhu, tak zatím Novák v Česku nemá konkurenci.

Mezi biatlonisty je nejlepší Jessica Jislová na 23. místě, ve sjezdovém lyžování se Ester Ledecké ve Svatém Mořici tradičně moc nedařilo a mistryně světa ve snowboardcrossu Eva Adamczyková vstoupí kvůli taneční soutěži do Světového poháru až v lednu.