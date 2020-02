Plácá se vzadu a trpí jako Hus. Šlesingr odjel poslední závod na vrcholné biatlonové akci

Do nedělního závodu s hromadným startem se neprobojoval, a tak pro něj mistrovství světa v Anterselvě skončilo. Michal Šlesingr navíc za pár týdnů ukončí kariéru, takže jeho sobotní start ve štafetách byl jeho vůbec posledním na velké akci. Jen škoda, že se rozloučil až 13. místem. Od zpravodaje z místa Anterselva 14:41 23. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Šlesingr | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

„Koukej, žádné slzičky, v pohodě.“

Michal Šlesingr vážně není z těch, kteří by proplakali celou cestu z cíle až do převlékárny a dojímali se nad tím, co všechno na šampionátech zažili a že je teď skoro definitivní konec. Naopak se zastaví a praví:

„Zaplaťpánbůh za to. Možná jsem si i trochu oddychl. Čím jsi totiž starší, tím je to těžší,“ říká Radiožurnálu po svém posledním závodě na mistrovství světa usměvavý, ale zároveň viditelně dost unavený biatlonista.

„Po každém závodě jsi hrozně zdrchaný. Je to pak už více utrpení až si člověk říká, a to když ho při tom ještě neprovází nějaké lepší výsledky, které by vlily do žil trochu optimismu, tak když se plácáš někde vzadu a trpíš u toho jak Hus, ve finále se už těšíš, až to bude za tebou.“

Šlesingr po minulé nepovedené sezoně tvrdil, že si kariéru ještě o rok prodlouží, protože ji chce zakončit o něco důstojněji, ne jako ten, který už výrazně mladším na trati nestačí a pak kvůli tomu tropí chyby na střelnici.

Upřímně, ani teď to nebude pohádkový odchod na vrcholu, ale alespoň poslední štafetový závod zvládl na prvním úseku se ctí.

„Nedá se mluvit o tom, že bych byl ve formě. Bylo to maximum, co jsem tu schopný provést. Tentokrát mě podržela střelba, zaplaťpánbůh za ní,“ dodává trojnásobný medailista z mistrovství světa z let minulých po svém vůbec posledním závodě na šampionátu.