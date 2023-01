Technicky to možné je, ale uvidíme, říká Shiffrinová o rekordu před startem ve Špindlerově Mlýně

Shiffrinová se díky úternímu triumfu v italském středisku osamostatnila v historických tabulkách od krajanky Lindsey Vonnové a stala se nejúspěšnější lyžařkou historie SP.

Po středě ji dělí už jen dvě výhry od absolutního rekordu 86 vítězství švédské legendy Stenmarka. Na hvězdu 70. a 80. let se může dotáhnout v neděli, pokud vyhraje oba slalomy v Krkonoších.

„Technicky to možné je, ale uvidíme, jestli dokážu na ty dva závody přetavit energii do svých slalomových lyží,“ řekla Shiffrinová. Vyrovnání rekordu ve Špindlerově Mlýně by mělo svou symboliku, neboť právě v areálu Svatý Petr si budoucí suverénka odbyla v březnu roku 2011 jako patnáctiletá debut ve Světovém poháru. "„e to pro mě mimořádné místo, takže se tam opravdu těším,“ dodala.

Na jubilejní desátou výhru v sezoně Shiffrinová založila nejlepším časem prvního kola, díky němuž vedla o půl sekundy. V druhém kole sice poprvé ze čtyř jízd na Kronplatzu nejrychlejší nebyla, přesto vyhrála před Norkou Ragnhild Mowinckelovou výrazně o 82 setin.

Olympijská vítězka Sara Hectorová ze Švédska na třetím místě ztratila už 1,19 sekundy. Čtvrtá stejně jako v úterý skončila Slovenka Petra Vlhová, jež marně útočila na stupně vítězů ze sedmé pozice po prvním kole.

„Myslím, že ten druhý závod v Kranjské Goře a tyto dva byly nejlepší obří slalomy, jaké jsem kdy jela,“ připomněla Shiffrinová závod ve Slovinsku 8. ledna, v němž vyrovnala bilanci Vonnové.

“Mám teď v obřím slalomu strašně dobrý pocit. Jezdí se mi krásně, ale je to také stresující. Po včerejšku jsem byla unavená a nejsem teď úplně v nejlepším okamžiku svého měsíčního cyklu, takže jsem docela citlivá a unavená a chci spát,“ řekla rodačka z coloradského Vailu.

Po dvou výhrách v Dolomitech se Shiffrinová přiblížila zisku malého glóbu za obří slalom, který dosud získala jen jednou v roce 2019. Před závěrečnými dvěma závody vede o 118 bodů před švýcarskou mistryní světa Larou Gutovou-Behramiovou, jež byla dnes pátá. V celkovém hodnocení Světového poháru, které může ovládnout popáté v kariéře, má Shiffrinová před Švýcarkou náskok už 611 bodů.