Neprofesionální. Vlhová mohla vyhrát i bez pomoci, kritizuje Shiffrinová pořadatele závodu v Jasné

Co jindy trvá třicet sekund, jim zabralo snad pět minut. Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová po nedělním obřím slalomu zkritizovala organizátory závodu Světového poháru ve slovenské Jasné za to, že před její jízdou příliš dlouho opravovali rozbitou branku. Podle Shiffrinové tím pomohli k vítězství domácí Petry Vlhové. Jasná 16:46 8. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mikaela Shiffrinová | Foto: Lisi Niesner | Zdroj: Reuters

Před druhou jízdou Shiffrinové byla na trati domácí Petra Vlhová, která při své jízdě zlomila těsně před cílem jednu z branek. Následná oprava organizátorům trvala několik minut.

Shiffrinová pak druhé kolo nezvládla, a i když po tom prvním vedla, nakonec se propadla na třetí místo za vítěznou Vlhovou a druhou Robinsonovou z Nového Zélandu.

„To, co mělo trvat 30 sekund, jim zabralo snad pět minut. Jako kdyby si řekli: Pojďme zkusit, jestli se jí nedostaneme do hlavy. Musím se s tím naučit lépe pracovat, děje se to častěji, než si myslíte. Lyžování není vždycky fér, ale může být aspoň profesionální – a tohle nebylo. Petra mohla vyhrát i bez pomoci,“ zlobila se po závodě americká lyžařka.

Bassinová si v Jasné dojela pro křišťálový glóbus za obří slalom, domácí vítězství slaví Vlhová Číst článek

Proti slovům Shiffrinové se organizátoři ohradili. Podle sportovní ředitelky závodu v Jasné Jany Palovičové rozhodně nešlo o úmyslné zdržování. Pořadatelé se snažili zareagovat co nejrychleji.

K výroku Shiffrinové se pro Radiožurnál vyjádřil bývalý český reprezentant v alpském lyžování Borek Zakouřil. Ten si nemyslí, že pořadatelé opravu branky prodlužovali záměrně. Jejich chování ale považuje za neprofesionální.

„Mně se zdálo, že branka byla prasklá už při průjezdu Petry Vlhové, takže by se skoro nic nedělo, kdyby ji tam nechali ještě pro Mikaelu. Měli asi na to zareagovat rychleji, to určitě. Měli tam mít připravenou tyč. Dá se to vyměnit během půlminuty. To by neměl být problém. Prostě zareagovali pozdě a bylo to neprofesionální,“ uvedl s tím, že s něčím podobným by se ale nejlepší lyžařky měly být schopné při závodě vyrovnat.