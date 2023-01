Trojitá radost na stupních vítězů. Dürrovou potěšila výhra, Shiffrinovou glóbus a Ljutićovou třetí místo

Tři ze čtyř slalomových kol ve Špindlerově Mlýně vyhrála Mikaella Shiffrinová, která se stala vládkyní této disciplíny Světového poháru.

Lena stála v cíli nadšená a už i trochu uvolněná, protože všechna radost se z ní ozývala, už když křičela nadšením na stupních vítězů. Tento pocit si sama v minulosti odpírala, jela výborně první kola, jenže v těch druhých častokrát zklamala.

„Učíte se z toho dobrého i z toho špatného. Měla jsem z minulých let řadu zkušeností, už vím, kde zabrat, kde být čistá a teď se to konečně vyplatilo. Pořád říkám, že lyžování je jako puzzle: čím více dílků poskládáte, tím lepší je výsledný obraz. Mě teď hezky zapadly do sebe a tohle je výsledek,“ řekla Němka, která si bude Špindlerův Mlýn pamatovat díky druhému a prvnímu místu.

Že je to pro ni důležitý moment v kariéře, cítila i její soupeřka Shiffrinová. „Snažím se vcítit do té situace a teď byly nesmírně silné emoce Leny a Zrinky. Cítím to, vidím to a to pro mě dělá tyhle závody zvláštní,“ vysvětlovala Američanka.

Všechny slavily

Na stupních vítězů se sešly ženy, které se měly z čeho radovat. Dürrová vyhrála závod Světového poháru, Mikaela Shiffrinová si zajistila s předstihem malý křišťálový glóbus za celkové vítězství ve slalomu a z bronzu se radovala Zrinka Ljutićová.

„Je neuvěřitelné, že mám glóbus už teď, několik závodů před koncem sezony a mistrovství světa. Snažím se ještě vylepšit své lyžování na vyšší úroveň. Tahle sezona je opravdu výborná a jsem ráda, že jsem ten glóbus už získala.“

Shiffrinová ovládla slalom posedmé, míří k vítězství i v obřím slalomu a také v celkovém pořadí Světového poháru.