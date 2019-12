Slalom v Killingtonu ovládla Shiffrinové. Češka Capová skončila sedmnáctá

Výsledky SP ve sjezdovém lyžování v Killingtonu

Ženy - slalom:

1. Shiffrinová (USA) 1:50,45 (51,98+58,47), 2. Vlhová (SR) -2,29 (53,11+59,63), 3. Swennová Larssonová (Švéd.) -2,73 (54,80+58,38), 4. Ackermannová (Něm.) -3,08 (54,65+58,88), 5. Haverová-Lösethová (Nor.) -3,41 (55,97+57,89), 6. Liensbergerová (Rak.) -3,73 (54,01+1:00,17), 7. Remmeová (Kan.) -3,88 (55,14+59,19), 8. Gallhuberová (Rak.) -4,15 (54,37+1:00,23), 9. Gisinová (Švýc.) -4,28 (54,75+59,98), 10. I. Curtoniová (It.) -4,40 (55,77+59,08), ...17. Capová -5,09 (56,15+59,39), Dubovská (obě ČR) nedokončila 1. kolo.

Průběžné pořadí slalomu (po 2 z 9 závodů): 1. Shiffrinová 200, 2. Swennová Larssonová 110, 3. Haverová-Lösethová 90, 4. Vlhová 80, 4. Holdenerová (Švýc.) 80, 6. Liensbergerová 76, ...17. Dubovská 29, 24. Capová 21.

Průběžné pořadí SP (po 4 ze 41 závodů): 1. Shiffrinová 340, 2. Gisinová 148, 3. Vlhová 138, 4. Holdenerová 128, 5. Brignoneová 125, 6. Bassinová (obě It.) 122, ...30. Dubovská 29, 39. Capová 21.