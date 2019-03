Návrat po osmi letech. ‚Krásná sjezdovka, ale počasí bude záludné,‘ tuší Shiffrinová

„Špindlerův Mlýn. To je jediná věc, kterou umím říct. A ještě ‚ahoj‘,“ smála se na setkání s novináři před závody Světového poháru Mikaela Shiffrinová.

Třiadvacetiletá Američanka se poctivě naučila jméno místa, kde vstoupila do Světového poháru. Je to 8 let zpátky, ale střípky vzpomínek má v hlavě pořád.

„Pamatuji si ten pocit, protože jsem byla ohromně natěšená, že pojedu svůj první závod Světového poháru. Jasně, také se mi vybaví hotel, sjezdovka. Ale tehdy to byl opravdu dobrý start do mé kariéry,“ lovila z paměti.

„V té době samozřejmě ještě nebylo jasné, že to půjde takhle dobře. Je docela zajímavé tu znovu být, trošku takový návrat v čase, dodala.

Když se někdo přišel podívat na její trénink, vyfotila se. Ale jinak kolem ní platí přísná pravidla a, na rozdíl od ostatních závodnic, si zrovna s ní jen tak nepopovídáte. Je už jistou vítězkou Světového poháru, ale přesto pokračuje v seriálu i v Krkonoších.

„Ta sjezdovka je opravdu krásná. Má hodně prudkou pasáž, které běžně ve Světovém poháru nejezdíme. Záludné může být jenom počasí, protože zatím to vypadá, že bude moc teplo na to, aby sníh dokázal zmrznout. A tenhle rok už jsme jely spoustu závodů, kdy bylo opravdu moc velké vedro," dívala se Mikaela Shiffrinová z hotelového okna na typicky jarní počasí.

Obří slalom Světového začíná v pátek prvním kolem v půl jedenácté dopoledne. V sobotu je na programu slalom.